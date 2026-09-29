TRZAVICE U PARTNERSKIM I PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za utorak 29. septembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče kvadrat Meseca i Plutona
MESEC, simbol emocija i raspoloženja, u Biku, znaku ljubavi i novca, u kome se oseća dobro, danas obrazuje napet aspekt sa Plutonom, planetom dominacije, moći, strasti i novca, na drugom stepenu (posao, novac, nekretnine, ljubav) nepredvidive Vodolije, što upozorava na probleme sa finansijama.
Ovo će najviše osetiti aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije.
Mesec je simbol porodice i žena, pa će kvadrat s Plutonom doneti trzavice u partnerskim i porodičnim odnosima. Žene mogu da budu pod pritiskom dominantnih partnera. Pošto se radi o fiksnim znacima, može doći do svađa, rasprava, ljubomornih scena, jer ni jedna, ni druga strana neće želeti da popusti.
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