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TRZAVICE U PARTNERSKIM I PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za utorak 29. septembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče kvadrat Meseca i Plutona

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 09. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija i raspoloženja, u Biku, znaku ljubavi i novca, u kome se oseća dobro, danas obrazuje napet aspekt sa Plutonom, planetom dominacije, moći, strasti i novca, na drugom stepenu (posao, novac, nekretnine, ljubav) nepredvidive Vodolije, što upozorava na probleme sa finansijama.

ТРЗАВИЦЕ У ПАРТНЕРСКИМ И ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА Астро савет за уторак 29. септембар: Ево на која 4 знака највише утиче квадрат Месеца и Плутона

Foto: Depozitfoto/Peshova/SergIllin

Ovo će najviše osetiti aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije.

Mesec je simbol porodice i žena, pa će kvadrat s Plutonom doneti trzavice u partnerskim i porodičnim odnosima. Žene mogu da budu pod pritiskom dominantnih partnera. Pošto se radi o fiksnim znacima, može doći do svađa, rasprava, ljubomornih scena, jer ni jedna, ni druga strana neće želeti da popusti.

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