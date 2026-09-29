JUTROS IZEMEREN SAMO 1 STEPEN: Živa na termometru "pala" kao da je zima, RHMZ se hitno oglasio
PRED građanima Srbije je hladno septembarsko jutro, a podaci pokazuju da je najsvežije u Sjenici, gde je u 7 sati ujutru živa u termometru pala na svega 1 stepen Celzijusa, pokazuju zvanični merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Kako navodi RHMZ, najviša jutarnja temperatura u 7 časova zabeležena je u Beogradu, gde je izmereno 11 stepeni.
U Paliću, Valjevu, Loznici, Negotinu i na Zlatiboru u 7 sati izmereno je 9 stepeni. Banatski Karlovac i Kruševac beleže 8 stepeni, dok je u Novom Sadu, Somboru, Kragujevcu, Kraljevu i Nišu izmereno 7 stepeni.
U Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Kuršumliji i Vranju izmereno je 6 stepeni, u Zrenjaninu, Požegi, Leskovcu i Zaječaru 5 stepeni, dok su na Kopaoniku i u Dimitrovgradu izmerena svega 4 stepena.
(Blic)
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