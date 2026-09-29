"NAUČIĆETE LEKCIJU NA TEŽI NAČIN": Rubio uputio oštro upozorenje Kubi
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se Sjedinjene Američke Države nadaju da će Kuba izabrati "drugačiji put", upozoravajući da će oni koji veruju da mogu da dočekaju kraj administracije predsednika SAD Donalda Trampa "naučiti lekciju na teži način" ako ne promene kurs.
- Nadamo se da će Kuba izabrati drugačiji put i da će neki ljudi koji kontrolišu kubansku vladu otvoriti oči za stvarnost sa kojom se suočavaju - rekao je Rubio u izjavi za Foks njuz.
Trampova administracija je ranije izjavila da joj je cilj "da promeni komunističku vladu Kube".
- Nažalost, među ljudima koji tamo nastavljaju da skandiraju revolucionarne slogane, previše njih i dalje veruje da mogu da dočekaju kraj ove administracije i da ne naprave nikakve promene ili ne urade ništa. Greše i naučiće lekciju na teži način ako se ne isprave - ocenio je Rubio.
SAD su ranije ove godine Havani nametnule naftnu blokadu, što je stvorilo dodatni pritisak na Kubu, koja se bori sa nestašicom goriva i nestancima struje.
Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez rekao je u subotu Generalnoj skupštini UN da će Kuba uvek biti otvorena za dijalog sa Vašingtonom.
Tramp je tokom vikenda rekao da očekuje da će SAD i Kuba postići sporazum i da ne misli da će vojna akcija biti neophodna.
(Tanjug)
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