"SVE ZA BRŽI I LAKŠI RAD PRIVREDE" Siniša Mali sa privrednicima Čukarice
Ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, održao je izuzetno važan i konstruktivan sastanak sa privrednicima opštine Čukarica, poručivši da su upravo ti vredni i radni ljudi sa vizijom pravi stub i zamajac ekonomske snage Srbije.
"Večeras sam sa privrednicima sa opštine Čukarica razgovarao o svim značajnim temama za njihovo poslovanje.
Uvek mi je veliko zadovoljstvo da čujem glas ljudi koji su stub naše privrede. Zato se i radujem ovakvim susretima jer imam priliku da upoznam vredne i radne ljude koji imaju ideje i vizije i koji za cilj imaju razvoj i napredak naše Srbije.
Važno nam je da čujemo sa kojim se izazovima suočavaju u poslovanju i na koji način možemo da rešimo sva otvorena pitanja.
Godinama unazad sprovodimo reforme koje unapređuju privredni ambijent i uslove poslovanja. Obavili smo dobar posao, ali naravno, još uvek imamo mnogo toga da uradimo.
Zato ne stajemo. Nastavićemo sa reformama - ubrzavamo administrativne procese, olakšavamo rad privredi, štedimo joj vreme i smanjujemo troškove. I sve to u dogovoru i konsultacijama sa privrednicima i tako ćemo nastaviti i u budućnosti.
A da bi nastavili hrabrim koracima napred, moramo da imamo mir i stabilnost. Upravo one vrednosti za koje se oduvek zalažemo predvođeni Aleksandrom Vučićem.
I zato je važno da 25. oktobra, svi izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“. To je jedini garant daljeg napretka naše države, privrede, ekonomije, kako bi Srbija nastavila svoj trasiran put reformi i daljeg poboljšanja kvaliteta života svih građana, za šta smo se sa teškom mukom izborili", istakao je Mali.
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