Politika

"SVE ZA BRŽI I LAKŠI RAD PRIVREDE" Siniša Mali sa privrednicima Čukarice

В.Н.

29. 09. 2026. u 04:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, održao je izuzetno važan i konstruktivan sastanak sa privrednicima opštine Čukarica, poručivši da su upravo ti vredni i radni ljudi sa vizijom pravi stub i zamajac ekonomske snage Srbije.

СВЕ ЗА БРЖИ И ЛАКШИ РАД ПРИВРЕДЕ Синиша Мали са привредницима Чукарице

Foto: Printskrin

"Večeras sam sa privrednicima sa opštine Čukarica razgovarao o svim značajnim temama za njihovo poslovanje.

Uvek mi je veliko zadovoljstvo da čujem glas ljudi koji su stub naše privrede. Zato se i radujem ovakvim susretima jer imam priliku da upoznam vredne i radne ljude koji imaju ideje i vizije i koji za cilj imaju razvoj i napredak naše Srbije.

Važno nam je da čujemo sa kojim se izazovima suočavaju u poslovanju i na koji način možemo da rešimo sva otvorena pitanja.

Godinama unazad sprovodimo reforme koje unapređuju privredni ambijent i uslove poslovanja. Obavili smo dobar posao, ali naravno, još uvek imamo mnogo toga da uradimo.

Zato ne stajemo. Nastavićemo sa reformama - ubrzavamo administrativne procese, olakšavamo rad privredi, štedimo joj vreme i smanjujemo troškove. I sve to u dogovoru i konsultacijama sa privrednicima i tako ćemo nastaviti i u budućnosti.

A da bi nastavili hrabrim koracima napred, moramo da imamo mir i stabilnost. Upravo one vrednosti za koje se oduvek zalažemo predvođeni Aleksandrom Vučićem.

I zato je važno da 25. oktobra, svi izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“. To je jedini garant daljeg napretka naše države, privrede, ekonomije, kako bi Srbija nastavila svoj trasiran put reformi i daljeg poboljšanja kvaliteta života svih građana, za šta smo se sa teškom mukom izborili", istakao je Mali.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu