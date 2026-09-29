Evo kada i gde uživo možete da gledati TV prenos meča Pariz - Partizan

Košarkaši Partizana jure drugu pobedu na otvaranju evroligaške sezone.

Foto: KK Partizan

Crno-beli u drugom kolu najelitnijeg evropskog košarkaškog takmičenja gostuju Parizu, a poznato je gde možete gledati prenos ovog meča.

Navijači Partizana koji ne budu otputovali u Pariz, imaće priliku da na "TV Arena premijum 2" isprate pomenuti duel.

Podsetimo, izabranici Đoana Penjeroje zabeležili su u prvom kolu najelitniejg evropskog takmičenja ubedljivo pobedu protiv Milana, dok je Pariz poražen na možda i najtežem gostovanju u Evroligi ekipi Panatinaikosa.

Ove nedelje je duplo kolo, pa crno-beli u petak od 20 časova gostuju Bajernu, a klub iz glavnog grada Francuske u četvrtak dočekuje Žalgiris (20.45).

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