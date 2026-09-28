Svet

SPACEX USPEŠNO LANSIRAO RAKETU STARŠIP: Let skraćen radi bezbednosti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 22:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMPANIJA SpejsEks Ilona Maska danas je prvi put lansirala svoju ogromnu letelicu Staršip u orbitu i uspešno rasporedila do sada najnaprednije satelite Starlink, ali je let prekinut ranije radi bezbednosti, preneo je NBC njuz.

SPACEX УСПЕШНО ЛАНСИРАО РАКЕТУ СТАРШИП: Lет скраћен ради безбедности

Foto: Tanjug/AP/Eric Gay

Letelica je ponovo ušla u atmosferu iznad Tihog okeana i spustila se u vodu severno od Havaja, tri sata nakon poletanja iz Teksasa.

Kompanija je planirala let u trajanju od 10 sati, tokom kojeg bi letelica šest puta obišla Zemlju, kako bi dokazala spremnost za program Artemis svemirske agencija NASA, čiji je cilj istraživanje Meseca.

Prilikom spuštanja u vodu, Staršip se prevrnuo i zahvatio ga je plamen, što je predstavljalo dramatičan kraj misije, prenela je tv mreža.

Letelica Staršip zamalo nije stigla do orbite nakon što se jedan od njenih motora prerano ugasio.

Pošto su ostali sistemi funkcionisali besprekorno, a neispravni motor više nije bio potreban, kontrolori leta su, nakon nekoliko minuta, odlučili da nastave prema planu.

Administrator NASA-e Džared Ajzakman čestitao je kompaniji SpaceEks na dostizanju orbite i na tome što je “svaki korak sprovela na bezbedan, odgovoran i, pre svega, inspirativan način”.

Maskova vodeća raketa, najveća i najmoćnija ikada napravljena, nosila je 26 najnovijih Starlink satelita koji treba da se pridruže floti od 11.000 starijih modela koji već pružaju internet usluge.

Ubrzo nakon što su sateliti izašli iz rakete, doneta je odluka da se let prevremeno okonča, a razlog nije naveden.

Bilo je to četrnaesto lansiranje Staršipa sa južnog dela Teksasa u poslednje tri godine, ali prethodni probni letovi nisu odmicali dalje od Indijskog okeana.

Ovog puta, SpaceX je imao nameru da letelica obiđe planetu na visini od oko 270 kilometara ne samo jednom, već šest puta tokom gotovo deset sati i da na kraju sleti u Tihi okean, blizu obale Čilea.

Iako je Staršip dostigao odgovarajuću orbitu krećući se brzinom od oko 28.000 kilometara na sat, kontrolori leta odlučili su da zbog bezbednosti vrate letelicu nekoliko sati ranije, nakon svega nekoliko krugova.

U zavisnosti od rezultata prvog orbitalnog leta, sledeći Staršip” bi mogao da se vrati na lansirnu rampu tako što bi ga ogromne mehaničke ruke uhvatile dok lebdi. Ako taj manevar hvatanja uspe, a Mask procenjuje da su šanse za to podjednake ili čak i nešto veće, SpaceX će ponovo lansirati tu letelicu pre kraja godine, ili početkom naredne.

Raketa visoka 124 metra od samog početka je dizajnirana tako da bude u potpunosti višekratno upotrebljiva, što je ključno za smanjenje troškova lansiranja.

SpejsEks ubrzano radi na sertifikaciji Staršipa za orbitalni let, što predstavlja ključni korak ka putovanjima na Mesec i Mars.

Misija Artemis 3 predviđena je već za sledeće leto i podrazumeva niz od tri lansiranja i vežbu spajanja u Zemljinoj orbiti između kapsule Orion sa astronautima i konkurentskih letelica za sletanje na Mesec.

Prvo će poleteti Blu mun Džefa Bezosa, zatim Orion, koji će se približiti radi povezivanja, a potom i Maskov Staršip radi spajanja sa Orionom nakon što se Blu mun odvoji.

U okviru naredne misije Artemis IV, planirane za period ne ranije od 2028. godine, astronauti bi sleteli na Mesec u letelici Blu mun ili Staršip, u zavisnosti od toga koja od njih bude prva spremna.

U kasnijim misijama na Mesec naizmenično bi se koristile letelice kompanija ova dva milijardera.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UPOZORAVAO SAM NETANJAHUA NA MASAKR: Bivši šef unutrašnje bezbednosne službe otkrio detalje pre napada Hamasa, podnosi tužbu protiv premijera
Svet

0 1

UPOZORAVAO SAM NETANJAHUA NA MASAKR: Bivši šef unutrašnje bezbednosne službe otkrio detalje pre napada Hamasa, podnosi tužbu protiv premijera

BIVŠI šef Šin Beta (izraelske unutrašnje bezbednosne službe, prim. aut.) Ronen Bar izjavio je da će podneti tužbu za klevetu protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je danas rekao da je šef izraelske službe bezbednosti znao za opasnost od napada uoči 7. oktobra, ali je odlučio da o tome ne obavesti premijera.

28. 09. 2026. u 22:02

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

SMENJENA DIREKTORKA ALBANSKE TAJNE SLUŽBE: U Tirani u toku veliki obračun sa visokim funkcionerima, inače vrlo bliskim saradnicima premijera
Svet

0 0

SMENJENA DIREKTORKA ALBANSKE TAJNE SLUŽBE: U Tirani u toku veliki obračun sa visokim funkcionerima, inače vrlo bliskim saradnicima premijera

PREMIJER Albanije Edi Rama je bio u Njujorku na Generalnoj skupštini UN kada je iz Tirane stigla vest da je direktorka albanske tajne službe, Vljora Hiseni, inače rodom sa Kosova i Metohije, stavljena u kućni pritvor. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) optužilo ju je za pomaganje, podsticanje i otkrivanje poverljivih informacija i naredilo njenu suspenziju, a potom je na Ramin predlog, smenjena sa rukovodećeg mesta u službi.

28. 09. 2026. u 21:11

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - Odrastao sam uz nju

OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - "Odrastao sam uz nju"