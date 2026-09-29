UKRAJINCI UDARILI TENKOVIMA, ALI BEZUSPEŠNO: Ruske snage sprečile probijanje obruča u Harkovskoj oblasti
PRIPADNICI Oružanih snaga Ukrajine nisu uspeli da se izvuku iz obruča u području sela Nefedovka u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novostima izvori iz bezbednosnih struktura.
- Neprijatelj je, uz podršku tenka, na oklopnim vozilima pokušao još jedan proboj obruča sa unutrašnje strane u području Nefedovke - rekao je izvor i dodao da je "ta grupa uništena kombinovanom vatrom".
Početkom septembra, pripadnici grupe "Sever" opkolili su oko 1.700 ukrajinskih vojnika u ovom regionu.
Kako je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin, površina obruča iznosi 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naseljenih mesta. Njegova likvidacija omogućila bi pomeranje linije borbenog dodira najmanje 20 kilometara od pograničnih područja Belgorodske oblasti.
(RT Balkan)
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