Svet

UKRAJINCI UDARILI TENKOVIMA, ALI BEZUSPEŠNO: Ruske snage sprečile probijanje obruča u Harkovskoj oblasti

В.Н.

29. 09. 2026. u 07:39

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PRIPADNICI Oružanih snaga Ukrajine nisu uspeli da se izvuku iz obruča u području sela Nefedovka u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novostima izvori iz bezbednosnih struktura.

УКРАЈИНЦИ УДАРИЛИ ТЕНКОВИМА, АЛИ БЕЗУСПЕШНО: Руске снаге спречиле пробијање обруча у Харковској области

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

- Neprijatelj je, uz podršku tenka, na oklopnim vozilima pokušao još jedan proboj obruča sa unutrašnje strane u području Nefedovke - rekao je izvor i dodao da je "ta grupa uništena kombinovanom vatrom".

Početkom septembra, pripadnici grupe "Sever" opkolili su oko 1.700 ukrajinskih vojnika u ovom regionu.

Kako je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin, površina obruča iznosi 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naseljenih mesta. Njegova likvidacija omogućila bi pomeranje linije borbenog dodira najmanje 20 kilometara od pograničnih područja Belgorodske oblasti.

(RT Balkan)

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