Skandal trese region – ABA liga se gasi?! Evo kada i definitivno pada odluka

Čitav region je na nogama, a ljubitelji košarke od Vardara do Triglava preživljavaju nezapamćenu dramu!

FOTO: Katarina Mihajlović

Regionalno takmičenje, koje godinama okuplja najveće košarkaške gigante, našlo se na ivici potpunog kolapsa i gašenja nakon nezapamćenog rata reči i milionskih interesa koji se kriju iza kulisa pregovora između klubova i sudija!

Sve je počelo hitnim, vanrednim sastankom klubova sa pravom glasa u ABA ligi. Nakon što su shvatili da je situacija alarmantna i da sezona bukvalno može propasti pre nego što je i počela, čelnici klubova su grozničavo prekopavali klupske kase, analizirali budžete i stezali kaiš kako bi pronašli slamku spasa. Epilog tog dramatičnog sastanka bio je slanje nove, drastično uvećane ponude na adrese delilaca pravde – klubovi su podigli ulog na čak 700 evra po utakmici, uz strog, ucenjivački ultimatum da odgovor mora stići u roku od 24 časa, tačnije do ponoći!

Kada su svi mislili da će sudije pokleknuti pod pritiskom i prihvatiti stotine evra po meču, usledio je hladan tuš koji niko u rukovodstvu lige nije očekivao! Opunomećeni advokat 63 arbitra, Danijel Papak, prosledio je zvaničan mejl u predviđenom roku, ali ono što je stajalo u njemu izazvalo je potpuni potres! Sudije su glatko odbile ultimatum i poručile da neće trpeti nikakve pritiske, rokove i ucene sa vrha!

Advokat je u dopisu oštro naglasio da je sudijama hitno potrebno dodatno vreme kako bi se svi arbitri detaljno upoznali sa novom ponudom i doneli hladnokrvnu odluku, daleko od pritisaka javnosti i pretnji čelnika lige. Da stvar bude još gora po ABA ligu, otkrivena je i strogo čuvana tajna – više od 20 elitnih sudija sa spiska trenutno uopšte nije u zemlji! Oni su spakovali kofere i hitno otputovali na mečeve Evrolige i Evrokupa koji se igraju 29. i 30. septembra, ostavljajući regionalno takmičenje u potpunom haosu i neizvesnosti.

Podsećanja radi, ovaj finansijski rat besni već danima, a cifre koje se pominju iza zatvorenih vrata vrte u glavi običnim smrtnicima. Sudije su na samom početku pregovora bez milosti tražile neverovatnih 1.200 evra po utakmici! Šokirani čelnici ABA lige su u startu ponudili skromnih 630 evra, što su arbitri dočekali na nož i uzvratili kontrazahtevom od 800 evra. Kada je ta ponuda zvanično odbijena 28. septembra u podne, usledio je munjevit sastanak klubova i pomenuto podizanje ponude na 700 evra.



DAN D ZA REGIONALNU KOŠARKU: Čeka se odluka koja menja sve!Rukovodstvo ABA lige našlo se saterano uz zid i danas, 29. septembra, moraće zvanično da se izjasni o ovom šokantnom probijanju roka koji su sami zadali. Dok među navijačima i strastvenim ljubiteljima košarke tinja poslednja nada da će večiti rivali i ostali klubovi ipak istrčati na parkete narednog vikenda, sportska javnost sa strepnjom čeka vesti. Naznaka za dogovor ima, ali u ovom košarkaškom trileru jedno je sigurno – pregovori su stigli do same tačke pucanja!