AKO TO MISLE, GRDNO SU SE PREVARILI! Vučić poslao jasnu poruku blokaderima
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se sinoć naciji putem društvenih mreža. Tom prilikom govorio je o mnogim aktuelnim i važnim temama. Između ostalog i o nadolazećim izborima, kao i političkim protivnicima.
- Mi nećemo nikada sami da proglasimo pobedu, samo kada pobedimo. Niste nikada razgovarali sa onima koji drugačije misle. Volite da idete kod stranaca... Oni su smislili nekoliko varijanti. Čak iako izgubimo, nećemo da uđemo u Parlamet... Sve su to dečije igre, jer znaju da će da izgube izbore, da bi išli na drugi krug predsedničkih izbora. I to su smislili stranci... Treba se samo na racionalan način suprostviti - rekao je Vučić.
- Ako misle da će nasiljem da osvoje vlast, grdno su se prevarili. Kada izbrojim svaki listić, obavestićemo narod ko je pobedio. A ovo govori o njihovoj brizi jer ne znaju šta će sa sobom - dodao je Vučić.
- Ovo vam govori o njihovoj sve većoj brizi - rekao je Vučić, te dodao:
- Nije sramota otići, pasti, sramota je lagati, mrzeti, želeti nekome zlo. Sve ono što ste radili!
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