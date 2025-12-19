VREME JE DA SE PREKINE CRNA SERIJA: Crvena zvezda ruši Virtus i vraća se na pobednički kolosek

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 17. kolu Evrolige ugostiti Virtus.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Iako je Džered Batler odigrao najbolju utakmicu od dolaska u crveno-beli tabor, njegov tim nije uspo da ostvari pobedu u 16. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Zvezda je pružala dobar otpor Hapoelu, bila je nadomak trijumfa, ali par grešaka ih je skupo koštalo. Izraelski tim je na kraju slavio rezultatom 84:78.

Batler je u drugom poluvremenu sam nosio teret na leđima, a na kraju utakmice je sakupio 27 poena i 8 asistencija.

Crveno-beli su u rezultatskoj krizi, vezali su tri poraza i što pre moraju da prekinu taj niz.

Danas ima na megdan dolazi Virtus, ekipa koja je pre samo dva dana savladala Partizan u istoj ovoj dvorani.

Verujemo da će domaćin večeras stići do desete pobede na evrosceni.

NAŠ TIP: Crvena zvezda - Virtus H1 -3,5 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA