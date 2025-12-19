"AKO SU SAGLASNI OKO JEDNOG PITANJA, TO SMO MI" Sijarto: Mađarska spremna da u bilo kom trenutku bude domaćin sastanka Trampa i Putina
MAĐARSKA je spremna da u bilo kojem trenutku bude domaćin sastanka ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, kao i da posluži kao platforma za pregovore na visokom nivou o mirnom rešenju sukoba u Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
On je u razovoru za TASS naveo da je Budimpešta potvrdila "ovu odlučnost i u Vašingtonu i u Moskvi".
- Kako razumemo, u obe prestonice, ako postoji jedno pitanje koje je jednoglasno, to je mesto održavanja ovog sastanka, i to je svakako velika čast za nas - naveo je Sijarto.
Mađarski ministar spoljnih poslova je takođe napomenuo da je njegova zemlja zauzela stav mira od samog početka sukoba u Ukrajini i održava ga uprkos, kako je naveo, "kolosalnim političkim napadima" koji su se obrušili na Budimpeštu.
Tramp je 16. oktobra, nakon telefonskog razgovora sa Putinom, objavio da su se složili da se uskoro sastanu u Budimpešti. Samit je kasnije odložen jer strane još uvek nisu uspele da se dogovore o smislenom rešenju ukrajinske krize. Moskva i Vašington su izjavili da će se sastanak održati kada se za to steknu uslovi.
(Tanjug)
