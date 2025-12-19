Svet

"AKO SU SAGLASNI OKO JEDNOG PITANJA, TO SMO MI" Sijarto: Mađarska spremna da u bilo kom trenutku bude domaćin sastanka Trampa i Putina

В.Н.

19. 12. 2025. u 07:44

MAĐARSKA je spremna da u bilo kojem trenutku bude domaćin sastanka ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, kao i da posluži kao platforma za pregovore na visokom nivou o mirnom rešenju sukoba u Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

АКО СУ САГЛАСНИ ОКО ЈЕДНОГ ПИТАЊА, ТО СМО МИ Сијарто: Мађарска спремна да у било ком тренутку буде домаћин састанка Трампа и Путина

Foto: Profimedia

On je u razovoru za TASS naveo da je Budimpešta potvrdila "ovu odlučnost i u Vašingtonu i u Moskvi".

- Kako razumemo, u obe prestonice, ako postoji jedno pitanje koje je jednoglasno, to je mesto održavanja ovog sastanka, i to je svakako velika čast za nas - naveo je Sijarto.

Mađarski ministar spoljnih poslova je takođe napomenuo da je njegova zemlja zauzela stav mira od samog početka sukoba u Ukrajini i održava ga uprkos, kako je naveo, "kolosalnim političkim napadima" koji su se obrušili na Budimpeštu.

Tramp je 16. oktobra, nakon telefonskog razgovora sa Putinom, objavio da su se složili da se uskoro sastanu u Budimpešti. Samit je kasnije odložen jer strane još uvek nisu uspele da se dogovore o smislenom rešenju ukrajinske krize. Moskva i Vašington su izjavili da će se sastanak održati kada se za to steknu uslovi.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika