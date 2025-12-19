Svet

SEDMORICA MUŠKARACA JUČE PRIVEDENA NA JUGOZAPADU SIDNEJA Policija: "Ideološki povezani sa napadačima sa plaže Bondaj"

P. Đurđević

19. 12. 2025. u 07:25

AUSTRALIJSKA policija saopštila je da su sedmorica muškaraca koji su juče privedeni na jugozapadu Sidneja verovatno imali ideološke veze sa dvojicom naoružanih ljudi koji su navodno pucali na okupljene tokom proslave Hanuke na plaži Bondaj, pri čemu je ubijeno 15 osoba.

Foto: Profimedia

 Zamenik komesara policije savezne države Novi Južni Vels Dejv Hadson rekao je za Ej-bi-ciradio da, za sada, ne postoje direktne veze između osoba koje su učestvovale u napadu na plaži Bondaj u nedelju i privedenih muškaraca, osim mogućih podudarnosti u njihovim ideološkim stavovima, preneo je Rojters.

- Nemamo definitivne veze između pojedinaca koji su počinili ove zločine u nedelju i juče, osim potencijalne zajedničke tačke u nekim razmišljanjima, ali u ovoj fazi nema povezanosti - rekao je Hadson.

On je naveo da su istrage u ranoj fazi i dodao da je, prema dosadašnjim saznanjima, jedna od lokacija koju je privedena grupa planirala da poseti bila upravo plaža Bondaj.

Pripadnici australijske anti-terorističke policije uhapsili su grupu od sedam muškaraca koji su se kretali u dva vozila prema plaži Bondaj u Sidneju.

(Tanjug)

