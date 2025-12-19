"SVAKI PUT KADA ODUGOVLAČE, RUSIJA PROMENI MIŠLJENJE": Tramp pozvao Ukrajinu da ubrza dogovor o okončanju rata
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je Ukrajinu da "brzo" postigne dogovor o okončanju rata sa Rusijom, uoči novih razgovora koji bi tokom vikenda trebalo da budu održani u Majamiju.
- Blizu su nečega, ali se nadam da će Ukrajina delovati brzo. Svaki put kada previše odugovlače, Rusija onda promeni mišljenje - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je Rojters.
Prema navodima Bele kuće, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner trebalo bi da se u Majamiju sastanu sa ruskom delegacijom, u okviru nastojanja Vašingtona da podstakne postizanje sporazuma između Moskve i Kijeva.
Vitkof i Kušner sastali su se prethodno sa ukrajinskom delegacijom tokom dvodnevnih razgovora u Berlinu, u nedelju i ponedeljak.
Američki zvaničnici navode da su stekli utisak da strane nisu daleko od dogovora, iako ključno pitanje ostaje zahtev Rusije da u okviru svakog rešenja zadrži deo ukrajinske teritorije.
Prema navodima izvora, u okviru predloženog mirovnog sporazuma Ukrajini bi mogle biti ponuđene bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO, koji predviđa kolektivnu odbranu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
TRAMP POTPISAO: Ublaženi savezni propisi o marihuani u medicinske svrhe
18. 12. 2025. u 21:45
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)