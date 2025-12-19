Svet

"SVAKI PUT KADA ODUGOVLAČE, RUSIJA PROMENI MIŠLJENJE": Tramp pozvao Ukrajinu da ubrza dogovor o okončanju rata

19. 12. 2025. u 08:23

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je Ukrajinu da "brzo" postigne dogovor o okončanju rata sa Rusijom, uoči novih razgovora koji bi tokom vikenda trebalo da budu održani u Majamiju.

Foto: Tanjug

- Blizu su nečega, ali se nadam da će Ukrajina delovati brzo. Svaki put kada previše odugovlače, Rusija onda promeni mišljenje - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je Rojters.

Prema navodima Bele kuće, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner trebalo bi da se u Majamiju sastanu sa ruskom delegacijom, u okviru nastojanja Vašingtona da podstakne postizanje sporazuma između Moskve i Kijeva.

Vitkof i Kušner sastali su se prethodno sa ukrajinskom delegacijom tokom dvodnevnih razgovora u Berlinu, u nedelju i ponedeljak.

Američki zvaničnici navode da su stekli utisak da strane nisu daleko od dogovora, iako ključno pitanje ostaje zahtev Rusije da u okviru svakog rešenja zadrži deo ukrajinske teritorije.

Prema navodima izvora, u okviru predloženog mirovnog sporazuma Ukrajini bi mogle biti ponuđene bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO, koji predviđa kolektivnu odbranu.

(Tanjug)

