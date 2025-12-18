TUŽILAŠTVO OKRUGA LOS ANĐELES ODLUČILO: Nik Rajner optužen za ubistvo prvog stepena svojih roditelja

SIN Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner, Nik Rajner, biće optužen za ubistvo prvog stepena svojih roditelja, saopštilo je danas tužilaštvo okruga Los Anđeles.

Nik Rajner (32) biće optužen za ubistvo svojih roditelja, 78-godišnjeg glumca i reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner", saopštio je okružni tužilac Natan Hočman na konferenciji za novinare sa šefom policije Los Anđelesa Džimom Makdonelom, prenosi Rojters.

Tužioci planiraju da podignu dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena i višestruko ubistvo u posebnim okolnostima uz tvrdnju da je izvršilac ovog krivičnog dela koristio nož koji spada u opasno oružje.

Objava optužnica dolazi dva dana nakon što su Rob i Mišel pronađeni sa smrtonosnim ubodnim ranama u svom domu u luksuznom naselju Brentvud u Los Anđelesu. Nik Rajner je uhapšen zbog sumnje da je izvršio ubistvo i nekoliko sati kasnije mu je određen pritvor. Advokat Nika Rajnera Alan Džekson izjavio je da se njegov klijent još uvek nije izjasnio o krivici koja mu se stavlja na teret.

Nik Rajner u zatvoru stavljen pod nadzor da ne bi izvršio samoubistvo

Sin reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, a koji se sumnjiči da je izvršio ubistvo roditelja, stavljen je pod nadzor u zatvoru, zbog postojanja mogućnosti da izvrši samoubistvo.

Nik Rajner (32) uhapšen je u nedelju popodne ispred motela u kojem je iznajmio sobu prethodne noći, a prema pisanju američkih medija, noć pre ubistva on se na jednoj božićnoj zabavi čudno ponašao i posvađao sa roditeljima.

Rob i Mišel Rajner ubijeni su u noći između subote i nedelje, a njihova tela pronašla je njihova ćerka koja je o tome odmah obavestila policiju i bliskog porodičnog prijatelja, glumca Bili Kristala.

Kako prenosi Dejli Mejl Nik je u zatvoru pod nadzorom tima za mentalnu procenu i smešten je od ponedeljka na odeljenje za zatvorenike koji imaju "suicidalne ideje".

Izvori: Sin Roba Rajnera noć pre ubistva uznemiravao goste na božićnoj zabavi

Sin ubijenog filmskog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, i osumnjičeni za to ubistvo Nik Rajner navodno je noć pre ubistva uznemiravao goste na jednoj zabavi u Los Anđelesu.

Dva izvora kažu da se Nik pridružio svojim roditeljima na božićnoj zabavi komičara Konana O'Brajana, ali da se čudno ponašao, prenosi En-bi-si.

Drugi izvor kaže da je svojim ponašanjem ne samo uznemirio goste, već i da su njegovi roditelji uznemireni i posramljeni zbog njegovog ponašanja i izrazili zabrinutost za njegovo zdravlje.

Nik Rajner je navodno prekinuo razgovor u kojem je učestvovao komičar Bil Hader, a da je, kada mu je Hader rekao da je razgovor privatan, stajao mirno i zurio pre nego što je "besno otišao".

Američki glumac i reditelj Rob Rajner pronađen mrtav u svojoj kući

Američki glumac i reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svojoj kući u Los Anđelesu.

Rob Rajner, poznat po filmovima "Princeza nevesta", "Kad je Hari sreo Sali" i "Nekoliko dobrih ljudi“, imao je 78, a Mišel Singer Rajner 68 godina.

- Sa dubokom žalošću objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Srce nam je slomljeno zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovim neverovatno teškim trenucima - navela je njegova porodica u saopštenju koje je dobio "Varajeti".

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas rekla je da je smrt Rajnerovih razarajući gubitak za njihov grad i čitavu zemlju.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom izjavio je da je "slomljenog srca zbog tragičnog gubitka Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner".

(Tanjug)

