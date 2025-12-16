Svet

RAZOTKRIVENE TVRDNJE KIJEVA: Podmornica klase Varšavjanka nije pogođena u Novorosijsku, montaža SBU (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 12. 2025. u 16:13

NAKON tvrdnji Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) da je u luci Novorosijsk izveden uspešan napad podvodnim dronom na rusku dizel-električnu podmornicu projekta 636.3 Varšavjanka, u javnosti su se pojavili novi dokazi koji ozbiljno dovode u pitanje tu verziju događaja.

Foto: Profimedia

Fotografije, satelitski snimci, kao i video materijali koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, imaju za cilj da ukažu da na podmornici nema vidljivih oštećenja, niti tragova eksplozije u njenoj neposrednoj blizini.

Snimci luke Novorosijsk, nastali 5. i 16. decembra, prikazuju stanje infrastrukture i raspored brodova pre i posle incidenta. Na njima se ne uočavaju oštećenja na molovima, plutajućim objektima ili ratnim plovilima, što je u suprotnosti sa tvrdnjama SBU da je podmornica onesposobljena u napadu podvodnog drona tipa „Sub Sea Baby“ 15. decembra. Kao dodatnu potvrdu, ruska strana je objavila video snimak na kojem se vidi da je podmornica ostala na istom vezu i u operativnom stanju.

Foto printskrin Jutjub/SBU

Analiza dostupnih satelitskih fotografija pokazuje da je eksplozija, koja se može identifikovati po tragovima u vodi i na obali, zabeležena na molu, približno dvadesetak metara od krme podmornice. To sugeriše da je dron promašio cilj i detonirao se u blizini obalne infrastrukture, a ne na trupu same Varšavjanke. Upravo zbog slabog kvaliteta originalnog video snimka koji je objavila SBU, već tada su se pojavile sumnje da snimak ne potvrđuje direktan pogodak u podmornicu, o čemu smo tada izvestili.

Pres-služba ruske Crnomorske flote je nakon incidenta demantovala navode o šteti, ističući da tokom napada nije bilo oštećenja brodova, podmornica, lučke infrastrukture niti ljudstva. Slične informacije preneli su i specijalizovani pomorski Telegram kanali i javne grupe bliske ruskoj vojsci, koje navode da je situacija u luci brzo stabilizovana i da nije bilo potrebe za vanrednim merama.

Foto printskrin oruzjeonline.com

PR rat SBU

Iako su pojedini izvori ranije upozoravali na bezbednosne izazove u akvatoriji Novorosijska, ruski izvori novim snimcima i podacima ukazuju da konkretan pokušaj napada nije ostvario cilj koji je SBU prijavila. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje pouzdanosti ratnih izveštaja u realnom vremenu i ukazuje na važnost nezavisne verifikacije i drugih otvorenih izvora pre donošenja konačnih zaključaka o navodnim uspesima ili gubicima na terenu.

Napad u Novorosijsku još jednom pokazuje koliko je pomorski i podvodni domen postao prostor intenzivnog informativnog i psihološkog ratovanja. Dok Ukrajina nastoji da demonstrira sposobnost udara duboko u pozadinu ruske infrastrukture, Moskva se zasad drži politike ćutanja. U odsustvu potvrđenih podataka, ostaje otvoreno pitanje da li je reč o stvarnom vojnom uspehu ili pre svega o propagandnoj poruci namenjenoj domaćoj i međunarodnoj publici.

Bez obzira na nejasnoće, sama činjenica o upotrebi podvodnog drona predstavlja važan signal o daljem razvoju ukrajinskih pomorskih sposobnosti. Za razliku od površinskih dronova, koji su već korišćeni u napadima na ruske brodove i luke, potpuno podvodna platforma značajno otežava otkrivanje i presretanje, naročito u uslovima kompleksne lučke infrastrukture.

oruzjeonline.com

