RAZOTKRIVENE TVRDNJE KIJEVA: Podmornica klase Varšavjanka nije pogođena u Novorosijsku, montaža SBU (VIDEO)

NAKON tvrdnji Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) da je u luci Novorosijsk izveden uspešan napad podvodnim dronom na rusku dizel-električnu podmornicu projekta 636.3 Varšavjanka, u javnosti su se pojavili novi dokazi koji ozbiljno dovode u pitanje tu verziju događaja.

Foto: Profimedia

Fotografije, satelitski snimci, kao i video materijali koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, imaju za cilj da ukažu da na podmornici nema vidljivih oštećenja, niti tragova eksplozije u njenoj neposrednoj blizini.

Snimci luke Novorosijsk, nastali 5. i 16. decembra, prikazuju stanje infrastrukture i raspored brodova pre i posle incidenta. Na njima se ne uočavaju oštećenja na molovima, plutajućim objektima ili ratnim plovilima, što je u suprotnosti sa tvrdnjama SBU da je podmornica onesposobljena u napadu podvodnog drona tipa „Sub Sea Baby“ 15. decembra. Kao dodatnu potvrdu, ruska strana je objavila video snimak na kojem se vidi da je podmornica ostala na istom vezu i u operativnom stanju.

Foto printskrin Jutjub/SBU

Analiza dostupnih satelitskih fotografija pokazuje da je eksplozija, koja se može identifikovati po tragovima u vodi i na obali, zabeležena na molu, približno dvadesetak metara od krme podmornice. To sugeriše da je dron promašio cilj i detonirao se u blizini obalne infrastrukture, a ne na trupu same Varšavjanke. Upravo zbog slabog kvaliteta originalnog video snimka koji je objavila SBU, već tada su se pojavile sumnje da snimak ne potvrđuje direktan pogodak u podmornicu, o čemu smo tada izvestili.

Satellite images taken on December 16 show clear damage to the Novorossiysk pier from an explosion that occurred tens of meters away from a Russian Varshavyanka-class submarine, a Kalibr cruise missile carrier that Ukraine states to have hit with an underwater drone. The… pic.twitter.com/9Z6f0A4mHm — Aleksandar Djokic (Aleksandar Džokič) (@polidemitolog) December 16, 2025

Pres-služba ruske Crnomorske flote je nakon incidenta demantovala navode o šteti, ističući da tokom napada nije bilo oštećenja brodova, podmornica, lučke infrastrukture niti ljudstva. Slične informacije preneli su i specijalizovani pomorski Telegram kanali i javne grupe bliske ruskoj vojsci, koje navode da je situacija u luci brzo stabilizovana i da nije bilo potrebe za vanrednim merama.

Foto printskrin oruzjeonline.com PR rat SBU

Iako su pojedini izvori ranije upozoravali na bezbednosne izazove u akvatoriji Novorosijska, ruski izvori novim snimcima i podacima ukazuju da konkretan pokušaj napada nije ostvario cilj koji je SBU prijavila. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje pouzdanosti ratnih izveštaja u realnom vremenu i ukazuje na važnost nezavisne verifikacije i drugih otvorenih izvora pre donošenja konačnih zaključaka o navodnim uspesima ili gubicima na terenu.

???? Ukraine’s SBU claims that the conducted strike on the “Varshavyanka” submarine at the Novorossiysk naval base was successful were false



The submarine is visibly intact which indicates that the drone might have struck the sub dock pic.twitter.com/rkNTQ3htmE — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 16, 2025

Napad u Novorosijsku još jednom pokazuje koliko je pomorski i podvodni domen postao prostor intenzivnog informativnog i psihološkog ratovanja. Dok Ukrajina nastoji da demonstrira sposobnost udara duboko u pozadinu ruske infrastrukture, Moskva se zasad drži politike ćutanja. U odsustvu potvrđenih podataka, ostaje otvoreno pitanje da li je reč o stvarnom vojnom uspehu ili pre svega o propagandnoj poruci namenjenoj domaćoj i međunarodnoj publici.

Bez obzira na nejasnoće, sama činjenica o upotrebi podvodnog drona predstavlja važan signal o daljem razvoju ukrajinskih pomorskih sposobnosti. Za razliku od površinskih dronova, koji su već korišćeni u napadima na ruske brodove i luke, potpuno podvodna platforma značajno otežava otkrivanje i presretanje, naročito u uslovima kompleksne lučke infrastrukture.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć