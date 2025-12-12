ZELENSKI SAOPŠTIO: U ruskom napadu oštećen civilni brod u luci Černomorsk (FOTO)

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska danas pokrenula raketni napad na ukrajinsku Odesku oblast, u kome je oštećen civilni brod.

-Današnji ruski udar, kao i mnogi drugi slični udari, nije imao i nije mogao imati nikakvo vojno značenje. U luci Čornomorsk je oštećen civilni brod. To još jednom dokazuje da Rusi ne samo da ne shvataju dovoljno ozbiljno šansu za diplomatiju koja sada postoji, već i nastavljaju rat upravo da bi uništili normalan život u Ukrajini, rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naglasio da je u postojećim uslovima važno da svet razume ko produžava rat i uništava civilne objekte a ko, prema njegovim rečima, pokušava da mirno okonča rat, udarajući po ciljevima koji utiču na rusku ratnu mašineriju.

Zelenski je kazao da je energetski sektor Odeske oblasti i tokom protekle noći bio meta ruskog napada.

Prethodno su turski mediji preneli saopštenje kompanije Čenk Denizčilik da je turski teretni brod oštećen danas u raketnom napadu u luci u Odesi.

Kako se navodi, tom prilikom niko nije povređen, a nakon napada na brodu je izbio požar, preneo je "HaberDenizde".

Brod koji prevozi kamione od turskog grada Karasu do Odese, dodaje se, pogođen je u luci Černomorsk, ubrzo nakon što je pristao.

U gašenju požara učestvovale su vatrogasne ekipe, kao i posada broda.

