Svet

ZELENSKI SAOPŠTIO: U ruskom napadu oštećen civilni brod u luci Černomorsk (FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 18:21

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska danas pokrenula raketni napad na ukrajinsku Odesku oblast, u kome je oštećen civilni brod.

ЗЕЛЕНСКИ САОПШТИО: У руском нападу оштећен цивилни брод у луци Черноморск (ФОТО)

Foto: Profimedia

-Današnji ruski udar, kao i mnogi drugi slični udari, nije imao i nije mogao imati nikakvo vojno značenje. U luci Čornomorsk je oštećen civilni brod. To još jednom dokazuje da Rusi ne samo da ne shvataju dovoljno ozbiljno šansu za diplomatiju koja sada postoji, već i nastavljaju rat upravo da bi uništili normalan život u Ukrajini, rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naglasio da je u postojećim uslovima važno da svet razume ko produžava rat i uništava civilne objekte a ko, prema njegovim rečima, pokušava da mirno okonča rat, udarajući po ciljevima koji utiču na rusku ratnu mašineriju.

Zelenski je kazao da je energetski sektor Odeske oblasti i tokom protekle noći bio meta ruskog napada.

Prethodno su turski mediji preneli saopštenje kompanije Čenk Denizčilik da je turski teretni brod oštećen danas u raketnom napadu u luci u Odesi.

Kako se navodi, tom prilikom niko nije povređen, a nakon napada na brodu je izbio požar, preneo je "HaberDenizde".

Brod koji prevozi kamione od turskog grada Karasu do Odese, dodaje se, pogođen je u luci Černomorsk, ubrzo nakon što je pristao.

U gašenju požara učestvovale su vatrogasne ekipe, kao i posada broda.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?