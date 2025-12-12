"DONBAS JE RUSKI" Putinov pomoćnik odgovorio Zelenskom - "Postoji Ustav"
POMOĆNIK ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je, komentarišući predlog ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da se održi referendum o povlačenju Kijeva iz dela Donbasa koji kontroliše, da je ceo region ruski.
- Donbas je ruski. Čitav Donbas je ruski. Postoji Ustav - rekao je on, navodi Interfaks.
Ušakov je dodao da postoji mogućnost da u Donbasu neće biti trupa ni iz Rusije ni iz Ukrajine.
- Sasvim je moguće da tamo neće biti nikakvih trupa, ni ruskih ni ukrajinskih. Da, ali će biti ruska Nacionalna garda, naša policija i sve što je potrebno za održavanje reda i organizovanje života - rekao je on.
Istakao je da ova teritorija pripada Rusiji i da će, bez obzira na ishod, biti pod kontrolom Kremlja, piše Interfaks.
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je ranije danas da su SAD predložile da se Ukrajina povuče iz istočne oblasti Donjecka i formira „posebnu ekonomsku zonu“ na teritorijama koje trenutno kontroliše.
Zelenski je prethodno predložio da Ukrajinci glasaju o tome da li će ustupiti spornu teritoriju, pošto je Kijev predao SAD revidirane predloge za okončanje rata Rusije, a osim tog plana od 20 tačaka, svaki okvir za mir trebalo bi da uključuje bezbednosne garancije i sporazum o obnovi Ukrajine, prenosi EJ-Bi-Si.
Gospodin Zelenski je rekao da su SAD razgovarale o ideji stvaranja „slobodne ekonomske zone“ u delovima istočne Ukrajine gde bi se kijevske trupe povukle, ali da bi svi teritorijalni ustupci morali biti izneti na referendum.
- Oni to vide kao povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke oblasti, a kompromis je navodno da ruske trupe neće ulaziti u ovaj deo Donjecke oblasti - rekao je on, dodajući da Rusija to naziva „demilitarizovanom zonom“.
Zelenski je ipak istakao da još uvek nema zajedničkog razumevanja o pitanju zemlje i da bi Ukrajinci trebalo da glasaju o svim teritorijalnim ustupcima na referendumu.
- Verujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje. Bilo kroz izbore ili referendum, mora postojati stav naroda Ukrajine - rekao je on.
(Kosovo online)
