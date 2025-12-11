REŠETKE DO KRAJA ŽIVOTA: Tri muškarca osuđena na doživotnu robiju za ubistvo penzionera
TROJICA Britanaca osuđena su danas na doživotni zatvor zbog ubistva šezdesetogodišnjeg penzionera Barija Dosona, koji je upucan kroz prozor svoje dnevne sobe u gradu Stenliju u grofoviji Daram na severu Engleske, početkom aprila ove godine.
Organizator napada Šon Rej (30) osuđen je na doživotnu kaznu sa minimalnom zatvorskom kaznom od 32 godine. Njegovi saučesnici Kelvin Loson (38) i Tomas Sterling (22) osuđeni su na doživotne kazne sa minimalnom kaznom od 28, odnosno 26 godina, prenosi LBC Njuz.
Prema nalazima suda, Loson je razbio prozor u prizemlju kuće kako bi Reju omogućio jasan pogled, dok je Sterling učestvovao u "demonstraciji sile" u toj ulici pre pucnjave.
Jedan hitac pogodio je Dosona u grudi, probivši mu srce, pluća i jetru.
Snimak sa kućnog video-nadzora zabeležio je pucnjavu i uzvik žrtvinog sina: "Upucali su mi oca".
Sudija je naveo da je Rej komandovao napadom, dok su Loson i Sterling bili "ključni pomagači", i istakao da su živeli prema "kodu" u kojem se policija posmatra kao neprijatelj.
-Ovo je bio izvanredan zločin u običnoj stambenoj ulici. To je bilo nešto što većina ljudi vidi samo na televiziji ili u filmovima, a i to ne u ovoj zemlji, naveo je on.
Dvojica pomagača, Kevin i Kit Dorvard, oslobođeni su optužbe za ubistvo, ali su osuđeni na kazne zatvora zbog pokušaja uništavanja vozila korišćenog za beg.
Partnerka Kevina Dorvarda, Mihaela Heterington, osuđena je na 15 meseci zbog lažnog prijavljivanja krađe automobila, ali je odmah puštena jer je već provela vreme u pritvoru.
Glavni istražilac, detektiv šef inspektor Nil Fuler, istakao je da slučaj šalje jasnu poruku da se ekstremno nasilje neće tolerisati na ulicama.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BIVŠI LEKAR: Optužen za navodne seksualne napade na 38 pacijenata
05. 12. 2025. u 17:30
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)