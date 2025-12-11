REŠETKE DO KRAJA ŽIVOTA: Tri muškarca osuđena na doživotnu robiju za ubistvo penzionera

TROJICA Britanaca osuđena su danas na doživotni zatvor zbog ubistva šezdesetogodišnjeg penzionera Barija Dosona, koji je upucan kroz prozor svoje dnevne sobe u gradu Stenliju u grofoviji Daram na severu Engleske, početkom aprila ove godine.

Nikola Fifić

Organizator napada Šon Rej (30) osuđen je na doživotnu kaznu sa minimalnom zatvorskom kaznom od 32 godine. Njegovi saučesnici Kelvin Loson (38) i Tomas Sterling (22) osuđeni su na doživotne kazne sa minimalnom kaznom od 28, odnosno 26 godina, prenosi LBC Njuz.

Prema nalazima suda, Loson je razbio prozor u prizemlju kuće kako bi Reju omogućio jasan pogled, dok je Sterling učestvovao u "demonstraciji sile" u toj ulici pre pucnjave.

Jedan hitac pogodio je Dosona u grudi, probivši mu srce, pluća i jetru.

Snimak sa kućnog video-nadzora zabeležio je pucnjavu i uzvik žrtvinog sina: "Upucali su mi oca".

Sudija je naveo da je Rej komandovao napadom, dok su Loson i Sterling bili "ključni pomagači", i istakao da su živeli prema "kodu" u kojem se policija posmatra kao neprijatelj.

-Ovo je bio izvanredan zločin u običnoj stambenoj ulici. To je bilo nešto što većina ljudi vidi samo na televiziji ili u filmovima, a i to ne u ovoj zemlji, naveo je on.

Dvojica pomagača, Kevin i Kit Dorvard, oslobođeni su optužbe za ubistvo, ali su osuđeni na kazne zatvora zbog pokušaja uništavanja vozila korišćenog za beg.

Partnerka Kevina Dorvarda, Mihaela Heterington, osuđena je na 15 meseci zbog lažnog prijavljivanja krađe automobila, ali je odmah puštena jer je već provela vreme u pritvoru.

Glavni istražilac, detektiv šef inspektor Nil Fuler, istakao je da slučaj šalje jasnu poruku da se ekstremno nasilje neće tolerisati na ulicama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć