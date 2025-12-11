KOME TRAMP VERUJE? Zelenski potvrdio: Ukrajina je od SAD primila nacrt bezbednosnih garancija

UKRAJINA je od Sjedinjenih Američkih Država primila nacrt bezbednosnih garancija i sada će taj predlog obraditi i dodati svoje predloge, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

-Razgovaraćemo o efikasnim bezbednosnim garancijama i radimo na tome. Baš kao što smo uradili sa 20 tačaka i sa ekonomskim predlozima, radićemo i sa bezbednosnim garancijama od SAD, dodajući naše ideje, reformišući ovaj dostavljeni nacrt. Danas ćemo podeliti našu viziju, a zatim ćemo za nekoliko dana predati ovaj dokument američkoj strani, rekao je Zelenski tokom razgovora s novinarima, javlja Ukrinform.

Zelenski je dodao da je o bezbednosnim garancijama razgovarao putem video-poziva sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom odbrane SAD Pitom Hegsetom, kao i sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom.

On je istakao da je nacrt koji je Kijev primio od Vašingtona samo osnova, ističući da je zajednički odlučeno da se nacrt sastavi.

Prema njegovim rečima, obe strane "razumeju" da treba da pravno potvrditi obaveze država, uz ocenu da se Budimpeštanski memorandum pokazao slabim.

-Dakle, dokument o bezbednosnim garancijama na kojem radimo biće na kraju u (američkom) Kongresu i biće potrebna podrška Kongresa. Potrebne su nam efikasne bezbednosne garancije, a ne nešto poput Budimpeštanskog memoranduma. Svi to razumeju i zahvalan sam Americi na ovom razumevanju, dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je tvrdio da Rusija sistematski dezinformiše SAD.

-Ponekad se pitam kako može postojati drugačija vizija onoga što se dešava na bojnom polju. Na primer, kada naša vojska brifinguje Evropljane, Amerikance, a kada Amerikance brifinguje ruska vojska. Iskreno, ne razumem kako je to moguće kada sve te strane imaju pristup satelitima, a mi dobijamo informacije sa satelita naših partnera, a ne obrnuto, rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ovo pokazuje da Rusi više rade na informacijama nego bilo koji njihov partner i šire informacije koje nisu istinite, a kao primer naveo situaciju sa opkoljavanjem Pokrovska i Kupjanska.

-To je kao Pokrovsk, koji su navodno trebalo da zauzmu Rusi još letos, ili ono što je Putin nedavno rekao, da su navodno opkolili Kupjansk. Samo što su "opkolili Kupjansk", a mi dobijamo signal od partnera koji to potvrđuju. Iskreno, iznenađuju me takva pitanja, rekao je on.

(Tanjug)

