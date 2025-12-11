AMERIČKI MEDIJI UPOZORAVAJU NATO: Rusija će 2026. pregaziti Ukrajinu - 60.000 dronova preplaviće zemlju

TAKTIKA koju koristi Rusija, a koja je prepoznata kao „napad u dubinu“, ima za cilj uništavanje energetske mreže Ukrajine i druge kritične nacionalne infrastrukture. SAD priznaju da je Moskva veoma blizu ostvarenja svog cilja.

Ruska strategija u ratu u Ukrajini, posebno od septembra 2022. godine, fokusirala se na masovnu i sve veću upotrebu kamikaza dronova, taktiku koja je postala ključni element dubinske strategije Kremlja.

Svakog meseca Rusija lansira preko 5.000 dronova sa ciljem da izazove krizu u vitalnoj infrastrukturi Ukrajine i izvrši pritisak na kijevsku vladu da sedne za pregovarački sto, prateći uslove Moskve.

Ruska strategija se odnosi na energiju i pritisak na građane Ukrajine, pokušavajući da dovede do kolapsa društvene kohezije, a istovremeno nastoji da potkopa strateške odbrambene sposobnosti Kijeva, napominje američki Nešnel Intrest (National Interest).

STRATEŠKI TALAS NAPADA U DUBINU

Taktika koju koristi Rusija, a koja je prepoznata kao „napad u dubinu“, ima za cilj da uništi energetsku mrežu Ukrajine i drugu kritičnu nacionalnu infrastrukturu.

Ovo se sprovodi u svakoj fazi sukoba, a posebno zimi, sa ciljem da izazove humanitarnu krizu za građane Ukrajine, posebno u kontekstu kada temperature padaju ispod nule, što energetsku bezbednost čini još kritičnijom.

Od septembra 2025. godine, ruske snage svakog meseca lansiraju preko 5.000 dronova. Upotreba ovih bespilotnih letelica nije ništa novo za Rusiju.

To je deo koordinisane kampanje da se Ukrajina primora na pregovore pod uslovima Kremlja.

Ovaj plan, uprkos naporima Moskve, nije dao željene rezultate, jer je Ukrajina, uprkos ozbiljnim poteškoćama, uspela da održi otpor i izdrži pritisak.

ARITMETIKA RATA – UNIŠTIĆE UKRAJINU SA 60.000 DRONOVA

Samo u novembru 2025. godine, ruska vojska je lansirala približno 5.400 dronova koji ciljaju energetsku mrežu Ukrajine i kritičnu nacionalnu infrastrukturu.

Pored dronova, ruske snage kombinuju napad balističkim i krstarećim raketama, u nastojanju da zatrpaju ukrajinsku odbranu i izazovu maksimalnu štetu.

Ruska strategija je izračunata na približno 5.000 dronova mesečno od septembra 2025. godine, a ako se ova taktika nastavi i tokom 2026. godine, Rusija će moći da lansira oko 60.000 kamikaza dronova u jednoj godini.

Ova taktika pokazuje sposobnost Rusije da razvije i održi masovnu i pristupačnu strategiju napada, koja se ne oslanja na skupe tradicionalne sisteme, već na masovnu proizvodnju jeftinih i efikasnih dronova.

JEFTINO, ALI VEOMA EFIKASNO ORUŽJE

Ratovanje dronovima je izuzetno jeftino, ali efikasno oruđe za ruske snage.

Jedan od glavnih modela koje Rusija koristi je dron Šahed, koji košta oko 35.000 dolara po jedinici.

Ovo je neuporedivo niži trošak u poređenju sa sistemima protivraketne odbrane potrebnim za obaranje ovih dronova i pruža Rusiji mogućnost da lansira ogroman broj letelica, stvarajući ozbiljne probleme ukrajinskoj PVO.

Ruska strategija masovnih lansiranja jeftinih bespilotnih letelica tipična je za strategiju iscrpljivanja – cilj je da se iscrpe resursi Ukrajine i ostavi malo prostora za predah ili pregrupisavanje.

GEOPOLITIČKA ULOGA UPOTREBE DRONOVA

Strategija dronova prati jasno prepoznatljiv obrazac zasnovan na geopolitičkim uslovima i diplomatskim interesima Rusije.

Kada Moskva želi da signalizira spremnost na pregovore ili traži povoljne uslove na međunarodnoj sceni, napadi dronovima obično se smanjuju.

Kada joj je cilj da poveća pritisak na Ukrajinu, EU ili NATO, intenzitet napada raste.

Lansiranja su često ograničena vremenskim uslovima, a britansko Ministarstvo odbrane više puta je prijavljivalo obrazac naglog porasta napada nakon perioda zatišja.

DUGOROČNA RUSKA STRATEGIJA

Pod stalnim udarima, Ukrajina pokušava da uz pomoć evropskih saveznika ublaži posledice.

Sistemi PVO stižu u manjim količinama, a Kijev je primoran da razvija alternativne izvore energije i nove tehnologije za suzbijanje dronova.

Rusko insistiranje na stalnim udarima ne samo da otežava svakodnevni život stanovništvu, već vrši i politički pritisak na režim u Kijevu.

Uprkos teškim okolnostima, Ukrajinci pokazuju odlučnost da nastave otpor.

Rusija, međutim, koristi činjenicu da je ukrajinska infrastruktura ranjiva i ulaže u masovno, jeftino oružje kao što su dronovi kako bi iscrpela ukrajinsku odbranu i ojačala svoje pregovaračke pozicije.

RUSIJA JE PROMENILA TOK RATA MASOVNOM UPOTREBOM DRONOVA I RUBIKONA

Iako se donedavno smatralo da Ukrajina ima tehnološku prednost u dronovima, CNN navodi da je situacija sada značajno promenjena.

Pojava specijalne ruske jedinice „Rubikon“, zajedno sa potpunim prelaskom na veliku upotrebu bespilotnih sistema, označila je promenu dinamike na frontu.

To ne znači da je Rusija postala „supersila dronova“, jer mnoge letelice ostaju jeftine, jednokratne i jednostavne za izradu, bez naprednih sistema autonomije ili veštačke inteligencije.

Ruski tehnološki sektor i dalje trpi posledice sankcija, a zamena uvoznih komponenti odvija se sporo.

Ipak, kvantitet nadomešćuje kvalitet – masovna upotreba dronova daje Rusiji sposobnost da produži i intenzivira pritisak.

Dronovi sada pogađaju ne samo front, već i duboku pozadinu: infrastrukturu, logistiku i razne strateške ciljeve, što Rusiji obezbeđuje jasnu prednost u taktičkom dometu.

