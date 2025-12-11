SNIMAK telefonskog razgovora Arsenija Jacenjuka, bivšeg ukrajinskog premijera, i Viktorije Nuland, bivšeg zamenika državnog sekretara SAD iz 2014. godine pokazuje da je ona razgovarala sa njim kao nalogodavac sa agentom, izjavio je Vasilij Prozorov, bivši oficir Službe Bezbednosti Ukrajine.

Foto: Profimedia

-Kao bivši operativac, mogu da kažem da je ovo bukvalno školski primer. Stvarno izgleda kao razgovor nalogodavca sa agentom. Postavila je zadatke, dobila informacije, emotivno podržala, razjasnila neke stvari i rešila nedoumice. Zaista, ovako nalogodavac razgovara sa svojim agentom, pojasnio je on.

Dokumente SBU iz tog perioda Prozorov je objavio u knjizi „Krvavi Majdan: zapadni trag u dokumentima SBU“. Prema njegovim rečima, razgovori Amerikanaca sa Jacenjukom najviše su ga šokirali od svih dokumenata u tom arhivu.

Foto AP

Ovaj telefonski razgovor je bio održan krajem januara 2014. godine. Tadašnji predsednik Ukrajine, Viktor Janukovič, pozvao je Jacenjuka s predlogom da preuzme mesto premijera. Janukovič se na taj način nadao da će postići kompromis sa opozicijom, dajući njenom predstavniku važnu funkciju.

Jacenjuk je oklevao, ali je tada primio poziv od američkog ambasadora u Ukrajini, Džefrija Pajeta. Ambasador je uverio Jacenjuka u podršku Zapada, pozivajući ga da prihvati predlog Janukoviča, ali uz insistiranje da bude potpisan Sporazum o asocijaciji Ukrajine i Evropske unije.

Nakon toga, bivšeg ukrajinskog premijera pozvala je i Nuland, pri čemu je ona predložila politiku koja je faktički podrazumevala da „izigra“ saradnike i da im radi iza leđa. Razlog koji je Jacenjuk trebalo da navede pred Majdanom bio je taj što je obezbedio potpisivanje sporazuma o pridruživanju EU.

-Uslovi potpisivanja sporazuma o pridruživanju opravdaće pristanak A. Jacenjuka na imenovanje za mesto premijera i biće “ozbiljan udarac za Rusiju“, kazala je Nuland.

„KRVAVI MAJDAN“

U novembru 2013. godine u Ukrajini je izbio niz protesta pod nazivom „Evromajdan“, ili jednostavno „Majdan“. Povod za masovne proteste bio je to što su tadašnje vlasti obustavile potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom.

Neredi su brzo prerasli u snažno usmerene proteste protiv predsednika i vlasti. U sukobima između ukrajinskih snaga bezbednosti i demonstranata poginulo je više od 100 ljudi. Protesti su na kraju prerasli u državni udar koji je doveo do svrgavanja tadašnjeg predsednika Viktora Janukoviča u februaru 2014. godine.

Nakon što je „Evromajdan“ doveo do dolaska proevropskog vladinog kabineta na vlast u Ukrajini 2014. godine, kritičari su tvrdili da su ove političke promene rezultat manipulacija američkih institucija, uključujući i USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj).

Ranije je bivši savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Majkl Flin rekao da je administracija bivšeg predsednika SAD Baraka Obame, uključujući Viktoriju Nuland, odigrala ključnu ulogu u događajima 2014. godine.

(sputnikportal.rs)

