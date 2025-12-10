Svet

"CILJ SKORO ISPUNJEN" Medvedev: Više od 400.000 vojnika stiglo u svoje jedinice

В. Н.

10. 12. 2025. u 15:23

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je više od 400.000 pripadnika ruskih oružanih snaga stiglo u svoje jedinice, a preko 34.000 se pridružilo dobrovoljačkim jedinicama.

Foto: Profimedia

- Više od 400.000 pripadnika službe stiglo je u vojne jedinice, a više od 34.000 ljudi se pridružilo dobrovoljačkim jedinicama. To su trenutni rezultati - rekao je Medvedev tokom sastanka o pojačanju oružanih snaga Rusije, prenosi RIA Novosti. 

Prema njegovim rečima, cilj za 2025. godinu za ugovornu službu u ruskim oružanim snagama je skoro ispunjen.

Medvedev je na svom kanalu za razmenu poruka Max objavio da je održao sastanak o pitanju povećanja broja vojnika po ugovoru u ruskim oružanim snagama.

- Danas ćemo nastaviti rad na pitanju popunjavanja oružanih snaga pripadnicima ugovorne službe. Sada sa sigurnošću može da se kaže da su ciljevi koje je postavio i zacrtao vrhovni komandant za tekući period, za tekuću godinu, praktično ostvareni - istakao je Medvedev.

(Tanjug)

