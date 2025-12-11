Svet

PUTIN RAZGOVARAO SA MADUROM "Venecuela ima nepokolebljivu podršku Rusije"

K. Despotović

11. 12. 2025. u 20:19

RUSKI predsednik Vladimir Putin je ranije danas telefonski razgovarao sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom.

ПУТИН РАЗГОВАРАО СА МАДУРОМ Венецуела има непоколебљиву подршку Русије

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema saopštenju, ruski predsednik je izrazio solidarnost sa narodom Venecuele, potvrđujući nepokolebljivu podršku Rusije toj latinoameričkoj zemlji.

Tokom razgovora, dva lidera su izrazila zajedničku nameru da nastave sa realizacijom zajedničkih projekata u ekonomskom i energetskom sektoru.

Maduro je rekao američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom telefonskog razgovora 21. novembra da je spreman da napusti Venecuelu pod uslovom da on i njegova porodica dobiju potpunu zakonsku amnestiju, prema izvorima Rojtersa.

U intervjuu za Politiko ove nedelje, Tramp je rekao da su Madurovi „dani odbrojani “, ali je odbio da kaže da li bi bio spreman da pošalje američke trupe u Venecuelu, prenosi Pronjuz.

(Alo) 

BONUS VIDEO:

DVA BRODA PRISTAJU U VENECUELANSKU LUKU: Ruska pomorska flota završila vežbe na Atlantskom okeanu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?