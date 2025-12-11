PUTIN RAZGOVARAO SA MADUROM "Venecuela ima nepokolebljivu podršku Rusije"

RUSKI predsednik Vladimir Putin je ranije danas telefonski razgovarao sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom.

Prema saopštenju, ruski predsednik je izrazio solidarnost sa narodom Venecuele, potvrđujući nepokolebljivu podršku Rusije toj latinoameričkoj zemlji.

Tokom razgovora, dva lidera su izrazila zajedničku nameru da nastave sa realizacijom zajedničkih projekata u ekonomskom i energetskom sektoru.

Maduro je rekao američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom telefonskog razgovora 21. novembra da je spreman da napusti Venecuelu pod uslovom da on i njegova porodica dobiju potpunu zakonsku amnestiju, prema izvorima Rojtersa.

U intervjuu za Politiko ove nedelje, Tramp je rekao da su Madurovi „dani odbrojani “, ali je odbio da kaže da li bi bio spreman da pošalje američke trupe u Venecuelu, prenosi Pronjuz.

