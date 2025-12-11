Ostali sportovi

PARTIZAN SLAVIO NA KRAJU: Crno-beli savladali rukometaše Dinama

Slobodan Krstović

11. 12. 2025. u 20:19

RUKOMETAŠI Partizana su pobedom stavili tačku na sjajnu sezonu. Crno-beli su u poslednjem meču 13.kola ARKUS liga savladali Dinamo sa 29:26 (16:12) i revanširali se Pančevcima za poraz u drugom kolu – 30:32.

ПАРТИЗАН СЛАВИО НА КРАЈУ: Црно-бели савладали рукометаше Динама

Miloš Vukadinović

Beograđani su od početka krenuli silovito, odlučno, vodili su sa 10:5, 14:8. Ipak, Pančevci se nisu predavali i u 55.minutu se primakli na 25:26. U Partizanu najubojiti su bili Crnogolavac 8 (7 sa sedam metara), Popović 6, Mićić 5, Ivanov 4 i Kotar 4. Kod Dinama su odskočili Stanisavljević sa 7 golova i Ćirović sa 11 odbrana.

TABELA: Vojvodina 24, Partizan 24, Dinamo 22, Dubočica 17, Metaloplastika 12, Vranje 11, Radnički 11, Jugović 8, Šamot 7, Proleter 6, Crvena zvezda 6.

