PARTIZAN SLAVIO NA KRAJU: Crno-beli savladali rukometaše Dinama
RUKOMETAŠI Partizana su pobedom stavili tačku na sjajnu sezonu. Crno-beli su u poslednjem meču 13.kola ARKUS liga savladali Dinamo sa 29:26 (16:12) i revanširali se Pančevcima za poraz u drugom kolu – 30:32.
Beograđani su od početka krenuli silovito, odlučno, vodili su sa 10:5, 14:8. Ipak, Pančevci se nisu predavali i u 55.minutu se primakli na 25:26. U Partizanu najubojiti su bili Crnogolavac 8 (7 sa sedam metara), Popović 6, Mićić 5, Ivanov 4 i Kotar 4. Kod Dinama su odskočili Stanisavljević sa 7 golova i Ćirović sa 11 odbrana.
TABELA: Vojvodina 24, Partizan 24, Dinamo 22, Dubočica 17, Metaloplastika 12, Vranje 11, Radnički 11, Jugović 8, Šamot 7, Proleter 6, Crvena zvezda 6.
