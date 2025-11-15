„KRVAVI MASAKR“ Tramp otkriva kada će biti kraj rata: Ovo je broj Ukrajinaca i Rusa poginulih u ratu u oktobru

AMERIČKI predsednik Donald Tramp nazvao je rat u Ukrajini „krvavim masakrom“, u kojem je samo u oktobru ubijeno 25.000 Ukrajinaca i Rusa.

Foto: Profimedia

Ovu izjavu je dao u intervjuu za GB News.

-Tokom proteklog meseca, 25.000 vojnika je ubijeno na obe strane, otprilike podjednako, rekao je američki predsednik.

Priznao je da se nadao bržem rešenju i složio se sa zapažanjem novinara da ga kontinuirane borbe iritiraju.

Prema Trampovim rečima, „mislio sam da imam veoma dobar odnos sa predsednikom Vladimirom Putinom. Mislio sam da će biti lako.“

Takođe je izrazio uverenje da će se borbe u Ukrajini uskoro završiti.

-Biće rešeno. Nadam se da će biti uskoro, rekao je Tramp. Predsednik je takođe izvestio da SAD vrše pritisak na nekoliko zemalja, uključujući Indiju, da smanje kupovinu ruske nafte.

Podsećanja radi, početkom novembra nije isključio mogućnost postizanja rešenja za „par meseci“.

U oktobru je objavljeno da je Tramp nezadovoljan tempom ukrajinskog rešenja sa obe strane.

Ranije je Strana objavila članak o tome kako su se SAD i svetski poredak promenili u godini od Trampove administracije.

