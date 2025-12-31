Svet

PUKLA LJUBAV: Pentagon, bez upozorenja, zabranio isporuku municije Ukrajini

31. 12. 2025. u 19:55

ŠEF Pentagona Pit Hegset je u martu, bez prethodnog upozorenja, uveo „tajnu zabranu“ na isporuke artiljerijskih granata kalibra 155 milimetara Ukrajini, usled njihovog nedostatka u samom resoru, prenosi američki list „Njujork tajms“, pozivajući se na američke oficire.

- Pentagon je imao veoma niske zalihe, pa je prekid isporuka bio jedini način da se Evropljani aktiviraju. Hegset je bez upozorenja uveo zamrzavanje isporuka - piše u članku.

Prema pisanju lista, neki američki oficiri to nazivaju „prikrivenom zabranom“. Kao rezultat, „hiljade i hiljade granata“ ostalo je tri i po meseca u skladištima u zapadnoj Nemačkoj.

Ističe se da je Pentagon odložio i isporuke raketa „ras 3“ za sistem „patriot“ Ukrajini.

Pentagon je u martu saopštio da su Sjedinjene Američke Države obustavile svu isporuku vojne pomoći Ukrajini 4. marta.

Podsetimo, ruske vlasti smatraju da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje konflikta, direktno uvlače zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igru s vatrom“.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov saopštio je da su isporuke zapadnog oružja na teritoriji Ukrajine, kao i transportna sredstva NATO-a, legitimni vojni ciljevi.

Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.

