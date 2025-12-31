UŽAS U HRVATSKOJ: Učiteljica videla šta devojčica piše u svesci, pa odmah obavestila nadležne organe
ŽUPANIJSKO državno tužilaštvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv dvadesetsedmogodišnjeg muškarca zbog osnovane sumnje da je silovao maloletnu devojčicu leta 2024. godine.
Slučaj je izašao na videlo tek nekoliko meseci kasnije, kada je o zlostavljanju i silovanju pisala u svojoj školskoj svesci. Učiteljica je prepoznala da bi to moglo biti nešto ozbiljno i odmah je obavestila nadležne organe. Policija se brzo uključila u slučaj.
Tužilaštvo tereti dvadesetsedmogodišnjaka da je kasno uveče odvezao maloletnicu na osamljeno mesto, gde je silovao, uprkos njenom jasnom odbijanju i vidljivom strahu. U optužnici se navodi da su počeli da se dopisuju putem poznate društvene mreže koju koristi veliki broj maloletnika.
Optuženi se branio ćutanjem tokom ispitivanja.
Za ovo krivično delo predviđena je kazna od više godina zatvora, a postupak se nastavlja pred Županijskim sudom u Bjelovaru.
(Indeks)
