Svet

AUTOMOBIL SLETEO SA DRUGOG SPRATA PARKINGA: Ima povređenih (VIDEO)

Novosti online

14. 11. 2025. u 17:29

AUTOMOBIL je sleteo sa drugog sprata parking garaže na jugu Moskve i prevrnuo se, javio je izvor REN TV-a.

АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО СА ДРУГОГ СПРАТА ПАРКИНГА: Има повређених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Tokom pada je udario u drugi automobil.

Dve osobe su povređene.

Vozač palog automobila je izvučen iz vozila.

Službe hitne pomoći rade na licu mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost