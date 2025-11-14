AUTOMOBIL SLETEO SA DRUGOG SPRATA PARKINGA: Ima povređenih (VIDEO)
AUTOMOBIL je sleteo sa drugog sprata parking garaže na jugu Moskve i prevrnuo se, javio je izvor REN TV-a.
Tokom pada je udario u drugi automobil.
Dve osobe su povređene.
Vozač palog automobila je izvučen iz vozila.
Službe hitne pomoći rade na licu mesta.
