EVROPSKA unija je zaglibila u sopstvene probleme i sada pokušava da se uhvati za nešto, bilo šta, osim dna, da bi mogla da nastavi da se kreće napred, izjavila je na radiju Sputnjik portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

- Oni pokušavaju na neki način da odrede kuda da idu dalje, ali za to je potrebno razumeti sam uzrok onoga što im se dešava. I sada ne govorim o onim najdubljim, ideološkim, filozofskim prvim uzrocima — o toj liberalnoj izopačenoj ideologiji. Govorim bar o onom osnovnom uzroku koji je doveo njihovu ekonomiju i stanje u društvenom životu do tog bizarnog nivoa - saopštila je diplomata.

Zaharova je ironično istakla da su evropski političari, u svojim pokušajima da se izbore sa unutrašnjom krizom, spremni da traže odgovore u kristalnim kuglama, kartama i drugim netradicionalnim vidovnjačkim sredstvima.

- Sve, samo da ne shvate i da i dalje čine sve kako stanovništvo njihovih zemalja ne bi razumelo ono glavno: da milijarde koje su se godinama smatrale važnim pokazateljem njihovog blagostanja, oni ne usmeravaju na sopstveni razvoj, već ih šalju za vojne operacije u Ukrajini. I to kriju kao najstrašniju tajnu od svojih građana - dodala je ona.

Evropa je „stavila sebi kamen oko vrata“ i potonula u svoje probleme, navela je ona, govoreći o ekonomskim problemima EU zbog sponzorisanja Ukrajine i antiruskih sankcija.

- I kada im kažete: vaši problemi su zato što nosite taj teret u vidu sponzorisanja terorističkog kijevskog režima, ali imate izlaz, treba da se oslobodite toga — odmah kreće histerija. Zato što je to istina i to je najbolnije - konstatovala je ona.

Pored toga, kako je primetila Zaharova, kada Evropljani počnu da naslućuju nešto i da postavljaju pitanja, lideri EU vrte sličnu priču, ubeđujući ih da je ruska pretnja stvarna.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

ODRASTANjE SA: Gost podcasta književnica Zoe Bajford