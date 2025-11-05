ARAPI TRAŽE F-35 U igri milijarde: Tramp se premišlja, ovo je razlog
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra zahtev Saudijske Arabije za kupovinu 48 borbenih aviona F35, a potencijalni ugovor vredan je više milijardi dolara, rekla su dva neimnovana izvora za Rojters.
Prodaja borbenih aviona F35 saudijskoj Arabiji bi označila značajnu promenu koja potencijalno može da promeni vojnu ravnotežu na Bliskom istoku i testira politiku Vašingtona održavanja 'kvalitativne' vojne prednosti Izraela, navodi Rojters.
Saudijska Arabija se ranije ove godine direktno obratila američkom predsedniku Donaldu Trampu i poručila da je odavno zainteresovana za nabavke lovaca kompanije Lokid Martin, potvrdio je izvor Rojetersa upoznat sa razgovorima.
Pentagon razmatra potencijalnu prodaju 48 naprednih američkih borbenih aviona, ali tačan obim zahtevane nabavke i njen status nisu do sada objavljeni.
Ovo garantuje da će Izrael dobiti naprednije američko oružje nego okolne arapske države.
Borbeni avioni F35 sa stelt tehnologijom koja mu omogućava da se izbegne otkrivanje letelice, smatra se najnaprednijim borbenim avionom na svetu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
F-18E JE UPRAVO „OBORIO“ BRITANSKI F-35B: Kako je Super Hornet pobedio?
02. 11. 2025. u 21:41
NEMA VIŠE KONTAKTA Peskov: Rusija više ne šalje SAD mape linije fronta
04. 11. 2025. u 20:22
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
Komentari (0)