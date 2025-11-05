ARAPI TRAŽE F-35 U igri milijarde: Tramp se premišlja, ovo je razlog

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra zahtev Saudijske Arabije za kupovinu 48 borbenih aviona F35, a potencijalni ugovor vredan je više milijardi dolara, rekla su dva neimnovana izvora za Rojters.

Foto: Profimedia

Prodaja borbenih aviona F35 saudijskoj Arabiji bi označila značajnu promenu koja potencijalno može da promeni vojnu ravnotežu na Bliskom istoku i testira politiku Vašingtona održavanja 'kvalitativne' vojne prednosti Izraela, navodi Rojters.

Saudijska Arabija se ranije ove godine direktno obratila američkom predsedniku Donaldu Trampu i poručila da je odavno zainteresovana za nabavke lovaca kompanije Lokid Martin, potvrdio je izvor Rojetersa upoznat sa razgovorima.

Pentagon razmatra potencijalnu prodaju 48 naprednih američkih borbenih aviona, ali tačan obim zahtevane nabavke i njen status nisu do sada objavljeni.

Ovo garantuje da će Izrael dobiti naprednije američko oružje nego okolne arapske države.

Borbeni avioni F35 sa stelt tehnologijom koja mu omogućava da se izbegne otkrivanje letelice, smatra se najnaprednijim borbenim avionom na svetu.

(Tanjug)

