"ETIHAD" JE NEOSVOJIVA TVRĐANA: Čekićari nemaju čemu da se nadaju protiv razigranog Sitija
RAZIGRANI Mančester siti dočekuje Vest hem na "Etihadu" (16.00) sa jasnim ciljem, nastavak pobedničkog niza i privremeni skok na čelo Premijer lige, dok se gosti grčevito bore za beg iz zone ispadanja.
Nakon minimalnog poraza od Aston Vile krajem oktobra, Mančester siti je ubacio u "petu brzinu" i ušao u ozbiljnu rezultatsku seriju. Tim Pepa Gvardiole slavio je na deset od poslednjih 12 mečeva u svim takmičenjima, a u svakoj od tih pobeda postizao je najmanje dva gola.
Forma je potvrđena i sredinom nedelje, kada su „građani“ rutinski savladali Brentford (2:0) i izborili plasman u polufinale Liga kupa, samo nekoliko dana posle ubedljivog trijumfa nad Kristal Palasom (3:0) u prvenstvu.
Siti trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, sa dva boda manje od Arsenala, ali bi pobedom nad Vest Hemom makar privremeno preuzeo lidersku poziciju.
Posebno ohrabruje učinak na domaćem terenu i može se reći da je „Etihad“ je ponovo neosvojiva tvrđava pošto je aktuelni šampion slavio na sedam uzastopnih ligaških mečeva kod kuće.
Istorija dodatno ide u prilog domaćinu. Siti je neporažen protiv Vest hema na poslednjih 19 ligaških duela, a u prethodnih pet međusobnih okršaja postizao je najmanje tri gola što govori da "čekićari“ već godinama nemaju rešenje za Gvardiolin sistem.
Vest Hem, s druge strane, prolazi kroz izuzetno težak period. Tim Nuna Espirita Santa vezao je pet prvenstvenih mečeva bez pobede i nalazi se u zoni ispadanja.
Poraz od Aston Vile (2:3) u poslednjem kolu dodatno je zakomplikovao situaciju, pa bi eventualni novi neuspeh gotovo sigurno ostavio londonski klub ispod crte i tokom prazničnog perioda.
Gosti jesu pokazali određeni napredak na strani, sa tri uzastopna remija, ali su u tim mečevima često ispuštali prednost.
Protiv Sitija, takve greške gotovo uvek budu kažnjene, naročito kada je na terenu Erling Haland, koji posebno voli duele sa Vest Hemom.
NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1,50)
