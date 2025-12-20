Tip fudbal

"ETIHAD" JE NEOSVOJIVA TVRĐANA: Čekićari nemaju čemu da se nadaju protiv razigranog Sitija

В.М.

20. 12. 2025. u 11:00

RAZIGRANI Mančester siti dočekuje Vest hem na "Etihadu" (16.00) sa jasnim ciljem, nastavak pobedničkog niza i privremeni skok na čelo Premijer lige, dok se gosti grčevito bore za beg iz zone ispadanja.

ЕТИХАД ЈЕ НЕОСВОЈИВА ТВРЂАНА: Чекићари немају чему да се надају против разиграног Ситија

FOTO: Tanjug/AP

Nakon minimalnog poraza od Aston Vile krajem oktobra, Mančester siti je ubacio u "petu brzinu" i ušao u ozbiljnu rezultatsku seriju. Tim Pepa Gvardiole slavio je na deset od poslednjih 12 mečeva u svim takmičenjima, a u svakoj od tih pobeda postizao je najmanje dva gola.

Forma je potvrđena i sredinom nedelje, kada su „građani“ rutinski savladali Brentford (2:0) i izborili plasman u polufinale Liga kupa, samo nekoliko dana posle ubedljivog trijumfa nad Kristal Palasom (3:0) u prvenstvu.

Siti trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, sa dva boda manje od Arsenala, ali bi pobedom nad Vest Hemom makar privremeno preuzeo lidersku poziciju.

Posebno ohrabruje učinak na domaćem terenu i može se reći da je „Etihad“ je ponovo neosvojiva tvrđava pošto je aktuelni šampion slavio na sedam uzastopnih ligaških mečeva kod kuće.

Istorija dodatno ide u prilog domaćinu. Siti je neporažen protiv Vest hema na poslednjih 19 ligaških duela, a u prethodnih pet međusobnih okršaja postizao je najmanje tri gola što govori da "čekićari“ već godinama nemaju rešenje za Gvardiolin sistem.

Vest Hem, s druge strane, prolazi kroz izuzetno težak period. Tim Nuna Espirita Santa vezao je pet prvenstvenih mečeva bez pobede i nalazi se u zoni ispadanja.

Poraz od Aston Vile (2:3) u poslednjem kolu dodatno je zakomplikovao situaciju, pa bi eventualni novi neuspeh gotovo sigurno ostavio londonski klub ispod crte i tokom prazničnog perioda.

Gosti jesu pokazali određeni napredak na strani, sa tri uzastopna remija, ali su u tim mečevima često ispuštali prednost.

Protiv Sitija, takve greške gotovo uvek budu kažnjene, naročito kada je na terenu Erling Haland, koji posebno voli duele sa Vest Hemom.

NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1,50)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu