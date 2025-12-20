Tip fudbal

BRUTALAN UDARAC REALNOSTI ZA TOTENHEM: Liverpul pokazao da može i bez Salaha, ali dokle?

В.М.

20. 12. 2025. u 10:52

TOTENHEM i Liverpul sastaju se u subotu uveče u Londonu, u derbiju Premijer lige koji nosi veliku težinu za oba tima. Sledi kladioničarska analiza ove utakmice koja će vam pomoći da odlučite šta da igrate.

Foto: Profimedia

Aktuelni šampion stiže u London sa jasnom namerom da produži seriju bez poraza, dok domaćin pokušava da zaustavi pad forme i izbegne još jedan udarac pred zgusnuti raspored oko "Boksing deja".

Totenhem je u jednom trenutku delovao kao ekipa koja je uhvatila pravi ritam pod vođstvom Tomasa Franka, ali je težak poraz od Notingem foresta (0:3) brutalno prekinuo taj uzlet. Spursi su u tom meču izgledali nemoćno, posebno u odbrani, što je produbilo krizu rezultata i samopouzdanja.

Sa tri poraza u poslednjih pet ligaških utakmica, Totenhem se nalazi u donjem delu tabele i već zaostaje šest bodova za mestom koje vodi u Ligu šampiona. Iako klub za sada pruža podršku Franku, navijači su zabrinuti a počinju i da kruže neke priče u kuloarima, dok bi novi poraz značio rekordan broj domaćih neuspeha u jednoj kalendarskoj godini.

Istina, forma na domaćem terenu u poslednje vreme nije bila katastrofalna, ali utisak iz prethodnog kola bacio je senku na sve pozitivno što je urađeno. Navijači očekuju reakciju, ali i sami su svesni da im u goste dolazi rival koji zna kako se pobeđuje u ovakvim utakmicama.

Liverpul je, sa druge strane, prošao kroz turbulentan period van terena, ali rezultati su ostali stabilni. Pobeda nad Brajtonom od 2:0 donela je mir, pa iako Mohamed Salah više nije standardan starter i sada je otputovao na Kup afričkih nacija, „crveni“ su pokazali da mogu da funkcionišu i bez njega.

Ekipa Arnea Slota trenutno je sedma, ali uz povoljan rasplet rezultata može se umešati u borbu za sam vrh. Iako su im gostovanja često problematična Liverpul je nedavno slavio protiv Intera u Ligi šampiona, što je jasan signal da se forma podiže u pravom trenutku.

Navijače "redsa" posebno ohrabruje i učinak u međusobnim duelima, jer je Liverpul dobio poslednja dva meča protiv Totenhema uz ukupnu gol-razliku 9:1. Ta dominacija ostavila je traga i u psihološkom smislu, što može biti značajan faktor u ovakvom duelu.

Totenhem ulazi u meč sa ozbiljnim kadrovskim problemima, pre svega u sredini terena, dok i Liverpul ima nekoliko važnih izostanaka. Ipak, ukupni utisak je da gosti deluju kompaktnije i organizovanije.

Sve ukazuje na neizvesnu, ali dinamičnu utakmicu, u kojoj bi Liverpul mogao da iskoristi slabosti domaćina i nastavi uzlaznu putanju, dok Totenhem traži spas u reakciji pred svojom publikom.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: I1-3&II1-3 (kvota 1,87)

