MEDVEDI OKUPIRALI CELO SELO Meštani u strahu: Raskomadali su ih kao mesari

MEŠTANI Muškovaca kod Obrovca već mesecima žive u strahu zbog sve češćih napada medveda koji se spuštaju do samih kuća. Kako javlja Dnevnik.hr, divlje životinje napadaju stoku, a strah se uvukao u dvorišta i štale.

Najviše je pogođena porodica Milanko. Marija Milanko, koja ceo život provodi u ovom selu, kaže da ovakve napade ne pamti. U poslednjih mesec dana medvedi su joj usmrtili čak pet krava.đ- Od dve smo našli samo smotanu kožu, sve su pojeli, raskomadali su sve kao da su mesari - ispričala je Marija za Dnevnik.hr.

Poslednji napad dogodio se pre desetak dana, usred noći. Jedna od krava teško je povređena i još se oporavlja.

- Rane joj stalno gnoje, teško zarastaju. Kažu da medved ima otrovne nokte i šta god uhvati, teško se leči - dodaje Marija.

Slučaj je prijavila policiji, a na teren su izašli regionalni lovni inspektori. Medved je, međutim, pobegao u planinu. Marija je uverena da ih u okolini ima više, jer noću čuje različite glasove i riku.

Strah deli i ostatak meštana. Nekoliko kilometara dalje, Radoslav Čavlin takođe beleži napade.

- Pre tri meseca medved mi je napao kravu koju još uvek lečimo. Oporavak traje jako dugo - rekao je Čavlin.

Stručnjak za medvede Đuro Huber objašnjava da ovakvi napadi nisu neuobičajeni.

- Medved je oportunista. Ako mu je hrana lako dostupna, iskoristiće priliku. Ako nema električne ograde, psa ili ljude u blizini, napadi na stoku su mogući - pojasnio je Huber.

U Hrvatskoj živi oko hiljadu medveda. Reč je o strogo zaštićenoj vrsti, a odstrel je dozvoljen samo u izuzetnim situacijama, što dodatno otežava rešavanje problema sa kojima se suočavaju stanovnici ruralnih područja.

