MEDVEDI OKUPIRALI CELO SELO Meštani u strahu: Raskomadali su ih kao mesari
MEŠTANI Muškovaca kod Obrovca već mesecima žive u strahu zbog sve češćih napada medveda koji se spuštaju do samih kuća. Kako javlja Dnevnik.hr, divlje životinje napadaju stoku, a strah se uvukao u dvorišta i štale.
Najviše je pogođena porodica Milanko. Marija Milanko, koja ceo život provodi u ovom selu, kaže da ovakve napade ne pamti. U poslednjih mesec dana medvedi su joj usmrtili čak pet krava.đ- Od dve smo našli samo smotanu kožu, sve su pojeli, raskomadali su sve kao da su mesari - ispričala je Marija za Dnevnik.hr.
Poslednji napad dogodio se pre desetak dana, usred noći. Jedna od krava teško je povređena i još se oporavlja.
- Rane joj stalno gnoje, teško zarastaju. Kažu da medved ima otrovne nokte i šta god uhvati, teško se leči - dodaje Marija.
Slučaj je prijavila policiji, a na teren su izašli regionalni lovni inspektori. Medved je, međutim, pobegao u planinu. Marija je uverena da ih u okolini ima više, jer noću čuje različite glasove i riku.
Strah deli i ostatak meštana. Nekoliko kilometara dalje, Radoslav Čavlin takođe beleži napade.
- Pre tri meseca medved mi je napao kravu koju još uvek lečimo. Oporavak traje jako dugo - rekao je Čavlin.
Stručnjak za medvede Đuro Huber objašnjava da ovakvi napadi nisu neuobičajeni.
- Medved je oportunista. Ako mu je hrana lako dostupna, iskoristiće priliku. Ako nema električne ograde, psa ili ljude u blizini, napadi na stoku su mogući - pojasnio je Huber.
U Hrvatskoj živi oko hiljadu medveda. Reč je o strogo zaštićenoj vrsti, a odstrel je dozvoljen samo u izuzetnim situacijama, što dodatno otežava rešavanje problema sa kojima se suočavaju stanovnici ruralnih područja.
(Dnevnik.hr)
BONUS VIDEO:
MLADUNČE MEDVEDA pred hotelom "Berane" u Beranama
Preporučujemo
JAPAN HITNO RASPOREDIO VOJSKU: Ubijeno je 12 osoba, stanonovništvo u strahu (FOTO)
08. 11. 2025. u 08:09
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)