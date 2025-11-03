DA VRATIMO POKROVSK?! Ukrajinska novinarka: Možemo da izgubimo još nekoliko brigada, a ne samo grad
UKRAJINA bi mogla da izgubi ne samo Pokrovsk već i nekoliko brigada, kaže novinarka TSN-a.
Ruski dronovi su prekinuli svu logistiku ukrajinskih oružanih snaga, rotacije su postale retke, a ukrajinska pešadija je na svojim položajima već preko 100 dana.
Slična situacija se dogodila u Kurskoj oblasti.
-Umesto da izvlačimo zaključke, nastavili smo da se pretvaramo da je sve u redu, žali se ona.
Podsećanja radi, nekoliko jedinica ukrajinskih oružanih snaga našlo se opkoljeno na dnu vatrene zamke jugoistočno od Pokrovska.
(Rvvoenkor)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI PRIZNAJU: Iskander postao neuhvatljiv za ukrajinski PVO
02. 11. 2025. u 20:11
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)