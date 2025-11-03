UKRAJINA bi mogla da izgubi ne samo Pokrovsk već i nekoliko brigada, kaže novinarka TSN-a.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP





Ilustracija telegram rybar

Ruski dronovi su prekinuli svu logistiku ukrajinskih oružanih snaga, rotacije su postale retke, a ukrajinska pešadija je na svojim položajima već preko 100 dana.

Slična situacija se dogodila u Kurskoj oblasti.

-Umesto da izvlačimo zaključke, nastavili smo da se pretvaramo da je sve u redu, žali se ona.

Podsećanja radi, nekoliko jedinica ukrajinskih oružanih snaga našlo se opkoljeno na dnu vatrene zamke jugoistočno od Pokrovska.

(Rvvoenkor)

