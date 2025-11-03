UDARNA VEST SA FRONTA, RUSI ZASTAVLJENI KOD POKROVSKA? Hitno se oglasile ukrajinske snage, Putin u velikom problemu

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Vladimira Štimca zbog sumnje da je 2. novembra u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.