Svet

UDARNA VEST SA FRONTA, RUSI ZASTAVLJENI KOD POKROVSKA? Hitno se oglasile ukrajinske snage, Putin u velikom problemu

В.Н.

03. 11. 2025. u 14:25

UKRAJINSKE odbrambene snage zaustavile su širenje ruskog prisustva u severnom delu Pokrovska, Donjecke oblasti, i sprečile rusku vojsku da preseče put koji povezuje Pokrovsk i Rodinske, saopštava jedan od korpusa vojske Ukrajine.

УДАРНА ВЕСТ СА ФРОНТА, РУСИ ЗАСТАВЉЕНИ КОД ПОКРОВСКА? Хитно се огласиле украјинске снаге, Путин у великом проблему

Foto Tanjug/AP

"Aktivno čišćenje severa Pokrovska od okupatora se nastavlja. Zahvaljujući koordinisanim dejstvima Odbrambenih snaga, zaustavljeno je širenje ruskog prisustva u ovom delu grada i neprijatelj je sprečen u nameri da preseče put koji povezuje Pokrovsk i Rodinske", navodi se u objavi na Fejsbuku.

Foto MO Ukrajine/3. jurišna brigada Azov

 

(Ukrinform)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?

KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?