UDARNA VEST SA FRONTA, RUSI ZASTAVLJENI KOD POKROVSKA? Hitno se oglasile ukrajinske snage, Putin u velikom problemu
UKRAJINSKE odbrambene snage zaustavile su širenje ruskog prisustva u severnom delu Pokrovska, Donjecke oblasti, i sprečile rusku vojsku da preseče put koji povezuje Pokrovsk i Rodinske, saopštava jedan od korpusa vojske Ukrajine.
"Aktivno čišćenje severa Pokrovska od okupatora se nastavlja. Zahvaljujući koordinisanim dejstvima Odbrambenih snaga, zaustavljeno je širenje ruskog prisustva u ovom delu grada i neprijatelj je sprečen u nameri da preseče put koji povezuje Pokrovsk i Rodinske", navodi se u objavi na Fejsbuku.
(Ukrinform)
