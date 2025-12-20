PUCNJAVA U CENTRU GRADA, IMA MRTVIH! Porodična svađa pretvorila se u veliku tragediju u NJujorku

U PUCNjAVI u Ročesteru u američkoj državi Njujork tri policajca su ranjena, a napadač je mrtav.

Incident se dogodio nakon što se porodična svađa pretvorila u burnu konfrontaciju na više blokova u Ročesteru, preneo je Asošiejted pres.

Osim policajaca, ranjen je još jedan muškarac. Jedan policajac je u kritičnom stanju, jedan u teškom stanju, a treći se oporavlja od lakših povreda, rekao je šef policije Dejvid Smit na konferenciji za novinare.

- Događaji su počeli u petak kasno uveče, kada je muškarac prijavio da bivši dečko njegove devojke pokušava da provali u njenu kuću i da možda ima pištolj - rekao je Smit, dodajući da je osoba koja je pozvala policiju takođe rekla vlastima da i sama ima vatreno oružje.

Prema rečima Smita, policija je reagovala, pronašla bivšeg dečka pored kuće i "bez upozorenja, upucala ga iz neposredne blizine". Dva policajca su ranjena u tom trenutku, a u pucnjavi koja je usledila, delom između osumnjičenog i čoveka koji je pozvao policiju, pozivalac je više puta upucan. On je hospitalizovan u teškom stanju. Osumnjičeni je pobegao.

- Kada ga je drugi policajac pronašao nekoliko blokova dalje, osumnjičeni ga je upucao, a zatim je ubijen uzvratnom vatrom tog policajca i drugih - rekao je Smit. Policija nije objavila imena učesnika u pucnjavi.

