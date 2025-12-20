PUCNJAVA U CENTRU GRADA, IMA MRTVIH! Porodična svađa pretvorila se u veliku tragediju u NJujorku
U PUCNjAVI u Ročesteru u američkoj državi Njujork tri policajca su ranjena, a napadač je mrtav.
Incident se dogodio nakon što se porodična svađa pretvorila u burnu konfrontaciju na više blokova u Ročesteru, preneo je Asošiejted pres.
Osim policajaca, ranjen je još jedan muškarac. Jedan policajac je u kritičnom stanju, jedan u teškom stanju, a treći se oporavlja od lakših povreda, rekao je šef policije Dejvid Smit na konferenciji za novinare.
- Događaji su počeli u petak kasno uveče, kada je muškarac prijavio da bivši dečko njegove devojke pokušava da provali u njenu kuću i da možda ima pištolj - rekao je Smit, dodajući da je osoba koja je pozvala policiju takođe rekla vlastima da i sama ima vatreno oružje.
Prema rečima Smita, policija je reagovala, pronašla bivšeg dečka pored kuće i "bez upozorenja, upucala ga iz neposredne blizine". Dva policajca su ranjena u tom trenutku, a u pucnjavi koja je usledila, delom između osumnjičenog i čoveka koji je pozvao policiju, pozivalac je više puta upucan. On je hospitalizovan u teškom stanju. Osumnjičeni je pobegao.
- Kada ga je drugi policajac pronašao nekoliko blokova dalje, osumnjičeni ga je upucao, a zatim je ubijen uzvratnom vatrom tog policajca i drugih - rekao je Smit. Policija nije objavila imena učesnika u pucnjavi.
(Tanjug)
Preporučujemo
DOGOVOR POSTIGNUT: Evo šta će proizvoditi zajedno Ukrajina i Portugal, oglasio se Zelenski
20. 12. 2025. u 16:55
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)