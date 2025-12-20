"VOJNA INTERVENCIJA AMERIKE U VENECUELI BILA BI HUMANITARNA KATASTROFA": Da Silva upozorio na posledice potencijalnog rata

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je danas na otvaranju samita Merkosura da bi vojna intervencija Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli predstavljala "humanitarnu katastrofu" i "opasan presedan za svet".

"Prave pretnje našoj suverenosti danas dolaze u obliku rata, antidemokratskih snaga i organizovanog kriminala. Više od četiri decenije nakon rata za Foklandska ostrva, američki kontinent ponovo je zastrašen prisustvom vojne sile izvan regiona", rekao je Lula, preneo je CNN Brazil.

On je naveo da se "granice međunarodnog prava testiraju" i dodao da bi vojna intervencija u Venecueli bila katastrofa za čitavu hemisferu i opasan presedan.

Od avgusta, SAD raspoređuju vojna sredstva na Karibima, što je prvobitno Vašington opravdavao borbom protiv međunarodne trgovine drogom.



(Tanjug)