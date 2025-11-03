RUSI SVE VIŠE STEŽU OBRUČ: Opkoljeni ukrajinski vojnici u Kupjanskom kraju nastavljaju da se predaju
VOJNICI ukrajinskih oružanih snaga opkoljeni u Kupjanskom regionu nastavljaju da se predaju, tvrdi Ministarsvo odbrane Rusije.
"Ukrajinski vojnici nastavljaju da se predaju jedinicama grupe 'zapad' koje učestvuju u operaciji uništavanja opkoljenih formacija Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Kupjansk u Harkovskoj oblasti", navodi se u saopštenju Moskva.
(Izvestia)
Komentari (0)