AMERIČKI MINISTAR: Testiranje nuklearnog oružja koje traži Tramp neće uključivati eksplozije atomske bombe

MINISTAR energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt izjavio je danas da očekuje da testiranje nuklearnog oružja koje traži američki predsednik Donald Tramp zasad neće uključivati stvarne eksplozije atomske bombe.

-Mislim da su testovi o kojima trenutno govorimo testovi sistema. Ovo nisu nuklearne eksplozije. Ovo je ono što nazivamo nekritičkim eksplozijama, rekao je Dafi za Foks njuz.

Takvi testovi uključuju "sve ostale delove nuklearnog oružja da bi se obezbedilo da pružaju odgovarajuću geometriju i pripremaju nuklearnu eksploziju", rekao je on.

Tramp je prošle nedelje izjavio da je naredio Pentagonu da počne testiranje američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi" kao odgovor na "program testiranja drugih zemalja".

Rusija je nedavno najavila ispitivanja nuklearno pokretanog podvodnog drona i krstareće rakete sposobne za nošenje nuklearnog oružja, prenosi Blumberg.

Upitan da li stanovnici u blizini nuklearnog centra američke vojske za testiranje u Nevadi treba da očekuju oblak u vidu pečurke u nekom trenutku, Rajt je odgovorio da nema razloga za brigu zbog toga.

SAD nisu testirale eksploziju nuklearnog oružja od 1992. godine, kada je tadašnji predsednik Džordž Buš naredio moratorijum.

