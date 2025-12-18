KIJEV U STRAHU: Rusija testira raketu dometa 1.000 kilometara nalik Kindžalu (VIDEO)

RUSKE oružane snage, prema sinhronizovanim objavama zapadnih i ukrajinskih izvora, započele su testiranje duboko modernizovane verzije operativno-taktičkog raketnog sistema Iskander, nezvanično označene kao Iskander-1000.

Ključna razlika u odnosu na dosadašnju verziju Iskander-M jeste znatno povećan domet, koji prema procenama, doseže od 1.000 kilometara.

Standardni Iskander-M je godinama imao deklarisani domet od oko 500 kilometara, što je odgovaralo ograničenjima Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, iz kojeg su SAD i Rusija kasnije istupile. Nakon raspada tog režima kontrole naoružanja, pojavila se mogućnost tehničkog razvoja raketa koje popunjavaju prostor između klasičnih taktičkih i strateških sistema.

#Video Russian #Iskander systems used in #Kazakhstan for the first time ever within the #Tsentr2019 exercise at the #SaryShagan test site. The missiles hit a base camp of the conditional terrorists hundreds of kilometres away from the launch positions https://t.co/lek2gULAek pic.twitter.com/jf8Jsv6mfP — Минобороны России (@mod_russia) September 19, 2019

Ukrajinski vojni izvori i obaveštajna služba tvrde da je Rusija već upotrebila novu raketu Iskander na udaljenostima većim od 800 kilometara, što bi predstavljalo prvi praktični dokaz povećanog dometa. Prema njihovim navodima, nova modifikacija može da pogodi ciljeve na udaljenosti od 900 do 1.000 kilometara, zavisno od mase bojeve glave i profila leta.

Tehnička unapređenja, kako se navodi u analizama, uključuju povećanu zapreminu čvrstog goriva, efikasniji motor i optimizovanu masu bojeve glave. Uprkos tome, raketa navodno zadržava sposobnost intenzivnog manevrisanja tokom cele putanje leta, kao i veoma visoku brzinu, blisku parametrima hipersonične rakete Kindžal. Upravo ta kombinacija brzine i manevra predstavlja ključni problem za savremene sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane.

OTRK Iskander launch platform vehicles pic.twitter.com/CHZEE37YTn — Trollstoy (@Trollstoy88) March 9, 2023

Pojedini zapadni analitičari povezuju novu raketu sa oznakom 9M723-2, koja se prošle godine prvi put pojavila u procenama ukrajinske vojne obaveštajne službe. Iako Moskva nije dala zvaničnu potvrdu o postojanju Iskandera dometa 1.000 kilometara, činjenica da se ovakve informacije ponavljaju iz više izvora ukazuje da je vrlo verovatno reč o već gotovom proizvodu, a ne o razvoju koji je u toku. Podsetimo, o unapređenom Iskander projektilu dometa 1000 kilometara pisali smo još sredinom 2024. godine.

Važno je podsetiti da je Rusija već tokom rata u Ukrajini modernizovala rakete Iskander-M, što je, prema zapadnim procenama, dodatno smanjilo efikasnost američkih sistema Patriot u njihovom presretanju. Upravo ta iskustva, kako prenose američki mediji, primorala su SAD da ubrzaju rad na unapređenju sopstvenih protivraketnih sistema.

Ako se navodi o Iskanderu-1000 pokažu tačnim, Rusija je dobila sredstvo koje po dometu ulazi u zonu nekada zabranjenu INF sporazumom, ali uz znatno veću preciznost i fleksibilnost u poređenju sa klasičnim balističkim raketama srednjeg dometa. To je omogućilo dejstvo po ciljevima duboko u protivničkoj operativnoj pozadini, bez ulaska nosača rakete u zone koje pokrivaju savremeni sistemi PVO.

In the midst of the drama with Pashinyan, Russian Defense Ministry published a video of Iskander missile launches in Syria, some hits also shown.



9K728 Iskander-K cruise missile variant seen on the beginning. pic.twitter.com/qpcSS0z4Kb — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) February 25, 2021

Za sada, jedini zvanični ruski izvori ostaju tihi, a glavni potvrđivač ovih tvrdnji je ukrajinsko-zapadna strana. Da li će Moskva u nekom trenutku javno potvrditi novu modifikaciju Iskandera ostaje otvoreno pitanje, ali trend modernizacije ruskog raketnog arsenala u poslednje dve godine jasno pokazuje da se tehnička ograničenja iz prošlih sporazuma više ne smatraju relevantnim.

