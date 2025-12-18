KIJEV U STRAHU: Rusija testira raketu dometa 1.000 kilometara nalik Kindžalu (VIDEO)
RUSKE oružane snage, prema sinhronizovanim objavama zapadnih i ukrajinskih izvora, započele su testiranje duboko modernizovane verzije operativno-taktičkog raketnog sistema Iskander, nezvanično označene kao Iskander-1000.
Ključna razlika u odnosu na dosadašnju verziju Iskander-M jeste znatno povećan domet, koji prema procenama, doseže od 1.000 kilometara.
Standardni Iskander-M je godinama imao deklarisani domet od oko 500 kilometara, što je odgovaralo ograničenjima Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, iz kojeg su SAD i Rusija kasnije istupile. Nakon raspada tog režima kontrole naoružanja, pojavila se mogućnost tehničkog razvoja raketa koje popunjavaju prostor između klasičnih taktičkih i strateških sistema.
Ukrajinski vojni izvori i obaveštajna služba tvrde da je Rusija već upotrebila novu raketu Iskander na udaljenostima većim od 800 kilometara, što bi predstavljalo prvi praktični dokaz povećanog dometa. Prema njihovim navodima, nova modifikacija može da pogodi ciljeve na udaljenosti od 900 do 1.000 kilometara, zavisno od mase bojeve glave i profila leta.
Tehnička unapređenja, kako se navodi u analizama, uključuju povećanu zapreminu čvrstog goriva, efikasniji motor i optimizovanu masu bojeve glave. Uprkos tome, raketa navodno zadržava sposobnost intenzivnog manevrisanja tokom cele putanje leta, kao i veoma visoku brzinu, blisku parametrima hipersonične rakete Kindžal. Upravo ta kombinacija brzine i manevra predstavlja ključni problem za savremene sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane.
Pojedini zapadni analitičari povezuju novu raketu sa oznakom 9M723-2, koja se prošle godine prvi put pojavila u procenama ukrajinske vojne obaveštajne službe. Iako Moskva nije dala zvaničnu potvrdu o postojanju Iskandera dometa 1.000 kilometara, činjenica da se ovakve informacije ponavljaju iz više izvora ukazuje da je vrlo verovatno reč o već gotovom proizvodu, a ne o razvoju koji je u toku. Podsetimo, o unapređenom Iskander projektilu dometa 1000 kilometara pisali smo još sredinom 2024. godine.
Važno je podsetiti da je Rusija već tokom rata u Ukrajini modernizovala rakete Iskander-M, što je, prema zapadnim procenama, dodatno smanjilo efikasnost američkih sistema Patriot u njihovom presretanju. Upravo ta iskustva, kako prenose američki mediji, primorala su SAD da ubrzaju rad na unapređenju sopstvenih protivraketnih sistema.
Ako se navodi o Iskanderu-1000 pokažu tačnim, Rusija je dobila sredstvo koje po dometu ulazi u zonu nekada zabranjenu INF sporazumom, ali uz znatno veću preciznost i fleksibilnost u poređenju sa klasičnim balističkim raketama srednjeg dometa. To je omogućilo dejstvo po ciljevima duboko u protivničkoj operativnoj pozadini, bez ulaska nosača rakete u zone koje pokrivaju savremeni sistemi PVO.
Za sada, jedini zvanični ruski izvori ostaju tihi, a glavni potvrđivač ovih tvrdnji je ukrajinsko-zapadna strana. Da li će Moskva u nekom trenutku javno potvrditi novu modifikaciju Iskandera ostaje otvoreno pitanje, ali trend modernizacije ruskog raketnog arsenala u poslednje dve godine jasno pokazuje da se tehnička ograničenja iz prošlih sporazuma više ne smatraju relevantnim.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KOLIKO JE ZAPRAVO UKRAJINACA NA FRONTU? Priznanje stiglo pravo iz Vrhovne rade
18. 12. 2025. u 00:22
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)