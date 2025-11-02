PUCNJAVA NA ROĐENDANSKOJ PROSLAVI: Tinejdžerska zabava se pretvorila u krvoproliće
DEVET ljudi je povređeno u pucnjavi na tinejdžerskoj zabavi u američkoj državi Ohajo.
To je izvestio Asošijejted pres, pozivajući se na lokalnu policiju.
Napominje se da se incident dogodio u iznajmljenoj kući gde su se tinejdžeri okupili na rođendanskoj zabavi.
Većina učesnika zabave bila je mlađa od 18 godina. Žrtve mogu biti i maloletnici i odrasli.
Razlozi za incident su nepoznati, a nije bilo prijavljenih hapšenja, naglašava agencija.
