PUCNJAVA NA ROĐENDANSKOJ PROSLAVI: Tinejdžerska zabava se pretvorila u krvoproliće

DEVET ljudi je povređeno u pucnjavi na tinejdžerskoj zabavi u američkoj državi Ohajo.

Foto: Shutterstock

To je izvestio Asošijejted pres, pozivajući se na lokalnu policiju.

Napominje se da se incident dogodio u iznajmljenoj kući gde su se tinejdžeri okupili na rođendanskoj zabavi.

Većina učesnika zabave bila je mlađa od 18 godina. Žrtve mogu biti i maloletnici i odrasli.

Razlozi za incident su nepoznati, a nije bilo prijavljenih hapšenja, naglašava agencija.