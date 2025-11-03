SCENE PAKLA U VOZU: Za život putnika u napadu u Engleskoj lekari se i dalje bore

KRV na sedištima, vriska unezverenih putnika, traženje spasa trčanjem kroz vagone.

Foto: Profimedia

To je samo deo scene usred koje su se našli uplašeni ljudi, kada je pomahnitali napadač u vozu između Dokastera, nedaleko od Lidsa, i Londona, vitlao nožem i redom nanosio povrede.

U napadu je povređeno jedanaest putnika, od kojih devetoro teško. Za život dvoje lekari se još bore. Četvoro je u međuvremenu pušteno iz bolnice.

Bilo je 19.40 po engleskom vremenu u subotu, sat više u kontinentalnom delu Evrope, kada se uključio alarm u vozu. Sve se događalo u stanici Hantingdon, u blizini Kembridža, na oko 120 kilimetara od predstonice. Kompozicija, koja je krenula iz stanice Dokaster u 18.25, ka londonskoj stanici Kings Kros, hitno je zaustavljena.

- Atak je okarakterisan kao velika opasnost i antiteroristička policija pomaže istražnim organima, dok pokušavamo da utvrdimo sve uzroke napada – istakla je u prvom trenutku železnička policija.

Uhapšena su dvojica osumnjičenih, stari 32 i 35 godina, obojica britanski državljani, od kojih je drugi "karpiskog porekla". Obojica su rođeni u Velikoj Britaniji. Uhvaćeni su pri izlasku iz voza, u periodu kraćem od 8 minuta od signaliziranja napada.

Tom prilikom napadač je i dalje držao nož, dok su policajci u njegovom pravcu uzvikivali da ga baci i legne na pod. Prisutni ističu da je onesposobljen hicem iz "tejzera". Protiv obojice je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubistva. Trenutno se utvrđuju njihovi motivi. Britanska policija je istakla da ništa u ovom trenutku ne ukazuje na terorizam koji nije privilegovan trag u istrazi.

Svedoci prenose da je napadač uz sebe imao veliki nož. Prenose stravične scene, haos, sedišta prekrivena ljudskom krvlju, putnika koji je svojim telom spasavao devojčicu od sečiva. Ljudi su bežali ka kraju vagona i tražili spas u toaletu.

- Čuo sam vrisak i video čoveka krvavih ruku kako trči kroz voz i uzvikuje da bežimo, jer napadač ima nož i bode sve redom - preneo je jedan očevidac delove drame koja se odvijala u vagonu.

Sve je bilo toliko spektakularno, da su neki pomislili u prvom trenutku da se događa nešto u vezi s prethodnom Noći veštica. Nažalost, napad je bio realan.

- Bilo je strašno, kao na filmu – preneo je drugi svedok objašnjavajući da je sve delovalo beskonačno dugo.

Scene su bile stravične. Jedan od prisutnih opisao je ženu oblivenu krvlju koja se pred njim onesvestila i pala na pod. Ljudi su skidali odeću da joj previju ranu.

Kralj Čarls Treći je izjavio da je šokiran onim što se dogodilo. Istovremno, premijer Kir Starmer je poručio da se radi o veoma zabrinjavajućem napadu.

- Moje misli pre svega idu ka povređenima. Zahvaljujem se hitnim službama na reakciji – kazao je Starmer, pozivajući sve u prvom trenutku da prate instrukcije policije.

Dok je trajala intervencija, železničke vlasti pozvale su građane da obustave putovanja.

U ovoj zemlji, u kojoj je nošenje vatrenog oružja striktno ograničeno, napadi hladnim oružjem su znatno porasli poslednjih godina. Fenomen je toliko dobio na razmerama, da premijer Starmer govori o nacionalnoj krizi. Više od 60.000 hiljada komada ovakvog oružja zaplenjeno je poslednjih deset godina. Od kako je došao na vlast pre više od godinu dana, Kir Starmer je doneo više mera kojima se ograničava pristup ovakvim predmetima.

UČESTALI NAPADI

Napad u vozu dogodio se nakon što je početkom sedmice avagnistanski izbeglica star 22 godine u blizini Lonodona ubio jednu osobu, a dve ranio. Pre mesec dana, u Mančesteru se napadač s nožem ustremio na vernike u sinagogi. Tom prilikom su ubijene dve osobe, od kojih jedna policijskim metkom tokom intervencije. Prošle godine, britanski državljanih poreklom iz Ruande ubio je tri devojčice nožem na času plesa u Sautportu, a više osoba ranio.