MOBILISANI UKRAJINSKI VOJNIK POBEGAO U MAĐARSKU: Probio rampe na granici, pojavio se snimak (VIDEO)
ADVOKAT koga je ukrajinska vojska mobilisala ilegalno je prešao granicu sa Mađarskom u Zakarpatskoj oblasti, probivši rampe na kontrolnom punktu Velika Palad.
Tokom incidenta povređen je pripadnik granične straže, a nadzorne kamere su snimile bekstvo.
Prema saopštenju Državne granične straže Ukrajine, postoji sumnja da je počinjeno krivično delo „ugrožavanja života policijskog službenika ili pripadnika vojske“. Prvi je o ovom slučaju izvestio novinar Vitalij Glagola.
- U četvrtak uveče, na graničnom prelazu Velika Palad – Nadhodoš, koji se nalazi u zoni Mukačevskog graničnog odreda, muškarac u crnom automobilu Tojota Avensis, registarskih oznaka AO6422EE, ušao je na teritoriju Evropske unije - naveo je Glagola.
U bekstvu advokat mobilisan u junu
Prema njegovim rečima, utvrđeno je da je vozač bio Eduard Pukanić, koji je mobilisan u junu ove godine. Pre toga je radio kao advokat.
Nakon njegovog bekstva preko granice, na graničnim prelazima u Zakarpatju počelo je postavljanje betonskih barikada radi sprečavanja sličnih slučajeva.
Uvedene betonske prepreke na više prelaza
Kako navodi Glagola, danas su betonski blokovi u hitnom roku postavljeni na punktovima „Kosino“, „Zvonkovoe“ i drugim u zoni odgovornosti Mukačevskog graničnog odreda.
- Postavili su ih direktno na trake za prolaz i obmotali belo-crvenom trakom da niko ne bi pobrkao blok sa ulazom u EU. Unutra sada sve izgleda kao improvizovani ratni kontrolni punkt, samo što je to zvanični granični prelaz - napisao je novinar.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)