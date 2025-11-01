Svet

MOBILISANI UKRAJINSKI VOJNIK POBEGAO U MAĐARSKU: Probio rampe na granici, pojavio se snimak (VIDEO)

01. 11. 2025. u 21:52

ADVOKAT koga je ukrajinska vojska mobilisala ilegalno je prešao granicu sa Mađarskom u Zakarpatskoj oblasti, probivši rampe na kontrolnom punktu Velika Palad.

МОБИЛИСАНИ УКРАЈИНСКИ ВОЈНИК ПОБЕГАО У МАЂАРСКУ: Пробио рампе на граници, појавио се снимак (ВИДЕО)

Foto: X Printscreen

Tokom incidenta povređen je pripadnik granične straže, a nadzorne kamere su snimile bekstvo.

Prema saopštenju Državne granične straže Ukrajine, postoji sumnja da je počinjeno krivično delo „ugrožavanja života policijskog službenika ili pripadnika vojske“. Prvi je o ovom slučaju izvestio novinar Vitalij Glagola.

- U četvrtak uveče, na graničnom prelazu Velika Palad – Nadhodoš, koji se nalazi u zoni Mukačevskog graničnog odreda, muškarac u crnom automobilu Tojota Avensis, registarskih oznaka AO6422EE, ušao je na teritoriju Evropske unije - naveo je Glagola.

U bekstvu advokat mobilisan u junu

Prema njegovim rečima, utvrđeno je da je vozač bio Eduard Pukanić, koji je mobilisan u junu ove godine. Pre toga je radio kao advokat.

Nakon njegovog bekstva preko granice, na graničnim prelazima u Zakarpatju počelo je postavljanje betonskih barikada radi sprečavanja sličnih slučajeva.

Uvedene betonske prepreke na više prelaza

Kako navodi Glagola, danas su betonski blokovi u hitnom roku postavljeni na punktovima „Kosino“, „Zvonkovoe“ i drugim u zoni odgovornosti Mukačevskog graničnog odreda.

- Postavili su ih direktno na trake za prolaz i obmotali belo-crvenom trakom da niko ne bi pobrkao blok sa ulazom u EU. Unutra sada sve izgleda kao improvizovani ratni kontrolni punkt, samo što je to zvanični granični prelaz - napisao je novinar.

