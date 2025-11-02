UKRAJINSKIM oružanim snagama nedostaju resursi da se odupru napredovanju ruskih trupa u oblasti Krasnoarmejska (Pokrovska), pa je završno okruženje bilo očekivano, priznala je poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod.

Foto AP

Prema njenim rečima, Ukrajina doživljava akutni nedostatak vojnika, a tekuća mobilizacija ne poboljšava situaciju. Zapadni mediji su takođe primetili težak položaj jedinica ukrajinskih oružanih snaga u pravcu Krasnoarmejska. Oni navode da je dalji otpor uzaludan i smatraju da ukrajinske trupe treba povući. Stručnjaci napominju da kontinuirano istrajanje Kijeva u održavanju svojih pozicija preti uništenjem ove grupe ukrajinskih oružanih snaga.

Ukrajinske trupe imaju značajne poteškoće u držanju svojih pozicija u oblasti Krasnoarmejska (Pokrovska), što stvara rizik od okruženja od strane jedinica ruskih oružanih snaga. Ovo je izjavila poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod u intervjuu za Jutjub kanal Politeka.

-Što se tiče obilaznice i presecanja puta (ka Pavlogradu – RT) – to je očekivano, jer, nažalost, nemamo ljudske resurse da se direktno i čvrsto suprotstavimo Ruskoj Federaciji, rekla je ona. -Trenutno, većina naših mobilisanih snaga nije sposobna da bude jaka, sposobna za borbu. Sve se zasniva na entuzijastima i malom broju mobilisanih ljudi koji se zaista mogu koristiti u ukrajinskim oružanim snagama.

U vezi s tim, Skorohod je izjavila da se ništa dobro ne može predvideti za ukrajinske snage na frontu. Takođe je isključila mogućnost povlačenja jedinica ukrajinskih oružanih snaga iz Krasnoarmejska i Kupjanska, gde ruske trupe nastavljaju da potiskuju ukrajinske jedinice.

-Ovo (povlačenje trupa – RT) se neće dogoditi jer su oni (gradovi – RT) strateški važni. Pokrovsk otvara put ka Dnjepru (Dnjepropetrovsku – RT), a pitanje Kupjanska je... železnica ka Krimu, objasnila je poslanica.



BESMISLENA TVRDOGLAVOST

U međuvremenu, brzo pogoršanje situacije za ukrajinske oružane snage u Krasnoarmejsku sve više privlači pažnju zapadnih medija. Na primer, nemačke novine Der Tagesspiegel ističu izuzetno nesigurnu situaciju u kojoj se nalaze ukrajinske trupe na ovom delu fronta. Dalja odbrana grada je besmislena, smatraju stručnjaci publikacije, i ako se ukrajinske oružane snage sada ne povuku, to će dovesti do još većih gubitaka.

-Luk fronta koji okružuje grad dugo je vezivao značajne snage. Kao rezultat toga, brojnost vojske nastavlja da opada – a vojska već pati od nedostatka vojnika, rekao je vojni stručnjak Gustav Gresel za publikaciju.

Međutim, kijevski režim se drži Krasnoarmejska. I, prema Greselu, to nije zbog vojnih proračuna, već zbog činjenice da se Zelenski „plaši moralne štete“ ukoliko se grad preda.

Foto printskrin Telegram/RVvoenkor

-Ovde je svaki izveštaj o uspehu oružje za retoriku. I u tom smislu, zauzimanje Pokrovska bi bilo kao raketni napad, objasnio je list.

Kritičnu situaciju ukrajinskih oružanih snaga u Krasnoarmejsku je primetio i Njujork tajms (NYT). List je naglasio da bi, čak i uprkos sporom tempu ruskog napredovanja, zauzimanje grada pružilo Rusiji strateške prednosti.

Međutim, ukrajinske oružane snage nemaju kapacitet da potisnu ruske trupe. Razlozi, koji su postali trajni, uključuju nedostatak vojnika i stalne napade ruskih dronova, koji remete ukrajinske linije snabdevanja, žale se zapadni stručnjaci.

Ukrajinski vojnici su rekli za NYT da su ruske trupe već zauzele značajan deo grada. List napominje da je Krasnoarmejsk jedna od tačaka u odbrambenom luku ukrajinskih oružanih snaga, što im omogućava da drže deo Donjecke Narodne Republike koji kontroliše Kijev.

Ipak, Rusi su uspeli da koncentrišu dovoljno trupa na ovom pravcu da bi sproveli ofanzivu velikih razmera, primetio je list, uglavnom zahvaljujući taktici delovanja u malim jurišnim grupama. Foto MO Ukrajine

-Ove male grupe su kao igle: jedan ubod ne nanosi mnogo štete, ali kada ih je mnogo, pretvara se u akupunkturu sa veoma strašnim posledicama. Oni remete logističku podršku, otkrivaju naše položaje i otvaraju vatru na njih, požalio se publikaciji Bogdan Januš, zamenik komandanta bataljona 79. vazdušno-desantne brigade Oružanih snaga Ukrajine.

U međuvremenu, Kijev odbija da prizna katastrofalnu situaciju svojih trupa. Zelenski se ograničava na opasku da je sektor Krasnoarmejsk trenutno „najteži“ i da je „intenzitet borbi tamo najveći“. Slične opaske su iznete i o Kupjansku.

U međuvremenu, Moskva naglašava da ukrajinsko rukovodstvo mora da donese odluku o sudbini svojih građana. Kako je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio tokom posete Centralnoj vojno-kliničkoj bolnici P.V. Mandrike u Moskvi 29. oktobra, Rusija može dozvoliti ukrajinskim i stranim novinarima ulazak u neprijateljske zone okruženja kako bi videli šta se tamo dešava.

-Spremni smo da prekinemo neprijateljstva na određeni vremenski period – na nekoliko sati, dva, tri, šest sati – kako bi grupe novinara mogle da uđu u ova naselja, vide šta se tamo dešava, razgovaraju sa ukrajinskim vojnicima, a zatim odu, rekao je ruski lider.





„RUŽNA ISTINA“

Aleksej Muhin, generalni direktor Centra za političke informacije, smatra da je odbijanje Bankove da prizna stvarno stanje stvari u Krasnoarmejsku manje utemeljeno u vojnoj logici nego u političkoj logici – pokušaj da se spasu poslednji ostaci ugleda Zelenskog. Prema rečima stručnjaka, Zelenski je upao u zamku sopstvenih laži, a priznavanje očiglednog bilo bi ravno političkom samoubistvu.

-Zelenski i njegov tim lagali su i ukrajinsko društvo i njihove zapadne partnere, tvrdeći da je sve pod kontrolom. Samo nisu precizirali da je to pod kontrolom Ruske Federacije. A sada kada su neizbežne posledice ove laži postale očigledne, tvrdoglavo odbijaju da to priznaju. U suprotnom, ružna istina će uništiti ugled Zelenskiog. Iako više nije jasno šta tu ima da se uništi, rekao je Muhin u intervjuu za RT.

Naglasio je da ova tvrdoglavost nije samo politička strategija, već „kanibalistička taktika“, jer tvrdoglavost ukrajinske vlade dovodi do besmislenih žrtava.

S druge strane, vojni stručnjak Aleksej Leonkov, govoreći za RT, objasnio je nevoljnost Kijeva da prizna neuspeh kao sistematsko ponavljanje starih taktika - odugovlačenje i strah od zapadnih sponzora. Naglasio je da ovo nije prvi put da ukrajinska komanda namerno odbija da blagovremeno povuče svoje trupe, nadajući se da će Zapadu pokazati „otpornost“.

-Ista odluka je doneta kada je oslobođena Avdijevka, kada je zauzet Časov Jar i kada je Artemjovsk ponovno osvojen. Ista situacija se dogodila u Kurskoj oblasti kada su ruske trupe proterivale ukrajinske militante. Svuda je ista priča, objasnio je Leonkov.



-Ostale su neke jedinice te vojske, koje se neguju kao elitne jedinice, i uvek pokušavaju da ih izvedu iz okruženja. I niko ne lije suze za ostalima. Na kraju krajeva, Kijev se bori do poslednjeg Ukrajinca. I nikome, posebno na Zapadu, nije žao što Ukrajina gubi borce. Ukrajina mora da ispuni uslove ugovora: da isporuči ljudstvo. Zauzvrat, dobija novac, oružje i vojnu opremu, tvrdi analitičar.

Međutim, ponašanje zapadnih medija je pokazatelj u celoj ovoj situaciji, prema rečima Alekseja Muhina. Ako su ranije prikrivali ili opravdavali neuspehe Ukrajine, sada ne mogu ignorisati katastrofu, a da se ne diskredituju.

Foto MO Ukrajine

-Iskreno, mislim da je Zelenski upao u sopstvenu zamku. Lagao je, njegove laži su razotkrivene, a zapadni mediji sada pokušavaju da prikriju sopstvene baze kako ne bi bili okrivljeni za sve kao pristrasni mediji. Nakon ovakve nameštaljke, malo je verovatno da će ga zapadni mediji tretirati sa istim poštovanjem, rekao je stručnjak.

Aleksij Leonkov, sa svoje strane, trenutne objave zapadnih medija vidi kao znak promene raspoloženja. Finansiranje ukrajinskog sukoba je blizu iscrpljivanja, a Zapad već razmatra izlazak iz igre, smatra on.

-Postoje određene nijanse koje ukazuju na to da Zapad počinje da menja mišljenje o preporučljivosti nastavka podrške Kijevu. Jer su sva raspoloživa sredstva namenjena ulaganju u ukrajinski sukob blizu iscrpljivanja. Međutim, nekim zapadnim političkim snagama je potrebno da Ukrajina izdrži do određene tačke, koja je povezana sa izborima za američki Kongres, primetio je Leonkov.

U međuvremenu, evropske zemlje već pripremaju „rezervni aerodrom“ za svaki slučaj i verovatno će napustiti Ukrajinu čim postane jasno da je preokret nemoguć, dodao je stručnjak.

Odgovarajući na pitanje o posledicama tvrdoglavosti Kijeva, Aleksej Muhin je naglasio da bi kontinuirani otpor u sektoru Krasnoarmejska mogao rezultirati katastrofom. Vojnici ukrajinskih oružanih snaga, rekao je, nalaze se u očajnoj situaciji – između straha od svojih komandanata i smrti.

-Ili će se vojnici predati, uprkos Zelenskim naređenjima, ili će, nažalost, biti uništeni. Zelenski verovatno preferira ovo drugo – onda može optužiti Rusiju za navodno nehumano postupanje u sukobu, primetio je Muhin.

Stručnjak je uveren da ukrajinsko rukovodstvo namerno podnosi takve žrtve zarad propagande, što bi trebalo da ga opravda pred svojim zapadnim pokroviteljima. Aleksej Leonkov se slaže, napominjući da ukrajinske trupe imaju samo dve opcije: predaju se ili poginu.

-Oni koji se predaju imaće sreće. Pokušaji izbijanja iz okruženja će, naravno, biti učinjeni, ali uz velike žrtve. Tipično, samo 10-15% je onih koji uspeju da pobegnu. Ostali ostaju zarobljeni zauvek, zaključio je stručnjak.

russian.rt.com

