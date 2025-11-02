ITALIJAN NA KANAĐANINA: Janik Siner i Feliks Ože Alijasim jedva čekaju veliko finale pariskog mastersa

Danas će u finalu pariskog mastersa, koji se prvi put igra u hali "Arena" na Defansu gde se preselio iz "Bersija", rekete ukrstiti Italijan Janik Siner (2. ATP) i Kanađanin Feliks Ože Alijasim (10. ATP).

Siner je u polufinalu pariskog mastersa bukvalno preslišao Nemca Aleksandra Zvereva, trećeg igrača na svetu, sa 6:0, 6:1, i sa puno samopouzdanja kreće ka finalnom okršaju, u kome će se i on i Ože Alijasim naći po prvi put.

Italijan i Kanađanin su do sada četiri puta igrali jedan protiv drugog, a odnos u pobedama i porazima je podeljen, 2 prema 2. Prva dva puta slavio je Ože Alijasim, 2022. u Sinsinatiju i 2024. u Madridu, dok je ove godine dva puta bolji bio Siner, u Sinsinatiju i na Ju-Es openu.

- Ože Alijasim se mnogo popravio, igra odličan, agresivan tenis, naročito ovde. Servira sjajno, fizički je na visokom nivou. Radujem se ovom meču, biće to veoma težak i zanimljiv izazov. Finala su uvek posebna. Radujem se što ću biti jedan od dvojice igrača u završnici turnira.

Prvi je u finale plasman izborio Feliks Ože Alijasim, pobedom nad 16. igračem na ATP listi, Kazahstancem Aleksandrom Bulbikom (7:6, 6:4), pa nije znao ko će mu biti protivnik u borbi za titulu. Ipak, i on je u najavi istakao dobru formu u kojoj se nalazi. A do nje je, kako je naglasio, stigao – napornim radom.

- Sve je u radu. Radio sam puno na povratku samopouzdanja, a to je podrazumevalo mentalni rad na sebi, rad na tome da budem manje nesiguran nakon nekoliko poraza ili grešaka u meču i da igram na pravi način. To je posao koji radim svakog dana, da bih bio precizniji u svemu. Sada to dobija oblik, pa može da se vidi da dobijam veću kontrolu nad svojom igrom – zaključio je Kanađanin.

Finale u nedelju u pariskoj "Areni" na Defansu počinje u 15 sati.

