TRAMPOV IZASLANIK: Hezbolah i dalje ima hiljade raketa i projektila na jugu Libana

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Siriju, Tom Barak izjavio je danas da Izrael nastavlja da izvodi napade na južni Liban jer militantni pokret Hezbolah i dalje poseduje "hiljade raketa i projektila kojima mu preti".

Foto Tanjug/AP

-Trude se, ali su dinosaurusi, kazao je Barak govoreći o naporima libanskih lidera da razoružaju Hezbolah, koji podržava Iran, prenosi Tajms of Izrael.

Govoreći o vezama između Izraela i Libana, Barak je na marginama bezbednosne konferencije u Bahreinu kazao da je Izrael "spreman da sklopi sporazume o granicama sa svim svojim susedima, i da duguje uslugu Americi", navodeći američke napade na iranski nuklearni program za koje je ocenio da su doveli do "neverovatnog preoblikovanja regiona".

Barak, koji je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Turskoj, rekao je da bi, uprkos neprijateljskim odnosima između Ankare i Tel Aviva, dve zemlje uskoro mogle da postignu trgovinski sporazum.

-Turska i Izrael neće biti u ratu jedni protiv drugih. Dobićete usklađenost od Kaspijskog do Sredozemnog mora, istakao je Barak.

On je naveo i da se očekuje poseta sirijskog predsednika Ahmeda al Šare Vašingtonu, kao i da se nada da će se tokom posete Sirija pridružiti koaliciji koju predvode SAD, kako bi porazila Islamsku državu.

Prema njegovim rečima, "od pada Osmanskog carstva, sve što je Zapad uradio (na Bliskom istoku) bila greška".

-Ono što funkcioniše su dobronamerne monarhije, kazao je Tom Barak.

(Tanjug)

