LEPENOVCI SKUPILI VEĆINU: Istorijsko glasanje u francuskoj skupštini koje menja dosadašnji odnos snaga među poslanicima

Naoko bezazlen događaj u skupštinskom životu Francuske bio je pokazatelj značajnih promena na političkoj sceni ove zemlje.

Foto: Goran Čvorović

Po prvi put u istoriji tzv. Pete republike, u savremeno doba, od osnivanja stranke čiji je koncept osmislio Žan Mari Le Pen, "Nacionalno okupljanje" uspelo je da sakupi dovoljan broj glasova za izglasavanje jedne rezolucije u parlamentu.

Nije beznačajan sadržaj ove rezolucije, ali je mnogo više bitna činjenica da su poslanici nekih drugih stranaka digli ruku zajedno sa "Lepenovcima". To je siguran znak da je ova stranka prešla još jednu, možda i odlučujuću stepenicu, u sređivanju imidža i prihvatljivosti kao sasvim "obična" partija. Ujedno bi to mogla da bude i naznaka spremnosti za njihovo učešće u vlasti u bliskoj budućnosti.

Stranka je podnela predlog rezolucije protiv Francusko-alžirskog sporazuma koji daje povlastice Alžircima za dolazak u Francusku, sticanje prava boravka i zapošljavanje, što je bilo utvrđeno šest godina posle završetka Alžirskog rata, 1968. na predlog generala De Gola, u vreme kada je Francuska kuburila s radnom snagom. Alžirci su na ovaj način faktički bili izuzeti iz opštih pravila koja važe za migrante.

I, gle čuda, za ovaj predlog glasalo je više poslanika nego što je bilo protiv. Doduše, samo jedan, jer je konačni skor iznosio 185 prema 184.

- To je demokratija, jedan glas više je dovoljan - poručila je šefica poslaničke grupe Nacionalnog okupljanja u francuskoj skupštini i liderka suverenističke desnice Marin Le Pen, proslavljajući istorijski događaj.

Do ovog zbira došlo se tako što su se glasovima poslanika te stranke priključili neki umereni desničari i Makronovi disidenti koji su se iskristalisali u aktuelnoj seriji rušenja vlada. Pristalice predsedničke većine su vešto izbegle glasanje, ne pojavivši se u sali. To je izazvalo ogorčenje levičara koji su poručili da je baš zahvaljujući makronistima prošla rezolucija koju smatraju "rasističkom". Koliko je ovaj događaj imao tektonske razmere, pokazuje i to što je među levičarima posle svega bilo poneke suze i drhtavih glasova.

Rezolucija nije obavezujuća, ali stavlja veliki pritisak na vlast koja u principu mora da vodi računa o mišljenju skupštine.

- Treba ponovo ispregovarati ovaj sporazum koji pripada nekom drugom vremenu. Spoljna politika Francuske se ne vodi na osnovu rezulucija skupštine. Ali, to ne znači da ne treba poštovati ovo glasanje. Garant sporazuma je predsednik republike – poručio je premijer Sebastijan Lekorni.

Na kraju, nije mnogo važno to što vlast ova rezolucija ne obavezuje. Mnogo je značajniji njen simboličan karakter. Bitno je to da stranka iza koje stoje Le Penovi, konačno, bar ad-hok, može da skupi većinu u trenutku dok vlade padaju kao na traci, uz približavanje predsedničkih izbora. Sve ostalo posle ovoga biće pitanje političkih kalkulacija.