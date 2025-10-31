"SVAKO KO PODRŽAVA UKRAJINU, PODRŽAVA RAT" Orban: Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da svako ko podržava Ukrajinu, podržava rat.
- Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti. Evropa se kreće ka situaciji koja znači rat - rekao je Orban za Radio Košut, dodajući da ne postoji vojno rešenje sukoba i da bi rat mogao da se "zamrzne" uz veliki gubitak života, preneo je Hirado.hu.
- Dakle, svako ko misli da može vojno da pobedi u ovom ratu... mislim da oni koji tako misle - greše. Ovo će rezultirati zamrznutom situacijom u kojoj se ratovi stalno vode, mnogo života se gubi - rekao je on.
Premijer je istakao da Mađarska mora da se zalaže za mir i da u ovom trenutku ne može da utiče na odluke velikih evropskih sila, ali može da "istraži proces" i obezbedi mir u zemlji.
Takođe je naveo da svi koji podržavaju rat moraju da budu spremni na povećanje poreza, jer finansiranje Ukrajine iz drugih izvora nije izvodljivo.
Orban je govorio i o predstojećem sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, naglašavajući važnost ekonomskih sporazuma i američkih investicija, uz poseban fokus na dostupnu energiju za Mađarsku.
- Skoro da pravimo mađarski dan u Vašingtonu. Ekonomski lideri, nekoliko ministara, šefovi važnih državnih agencija... Idemo sa velikom delegacijom, i biće izvršen potpun pregled i sređivanje mađarsko-američkih odnosa - rekao je Orban.
Na pitanje o ekonomskoj politici, premijer je kritikovao levičarske predloge za oprezniji pristup, ističući da su efikasni programi sprovedeni tek nakon 2010. godine.
Naveo je uspešne mere poput fiksnih stambenih kredita i porodičnih davanja, ali je upozorio da rat i sankcije otežavaju ekonomski rast.
- Ne nadam se većem rastu dok traju rat i ekonomske sankcije - rekao je on.
Povodom uvođenja 14. mesečne penzije, Orban je rekao da je cilj zaštititi penzionere i postupno implementirati dodatnu penziju, nakon što je prethodna vlada smanjila vrednost penzija.
(Tanjug)
