"SVAKO KO PODRŽAVA UKRAJINU, PODRŽAVA RAT" Orban: Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da svako ko podržava Ukrajinu, podržava rat.

- Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti. Evropa se kreće ka situaciji koja znači rat - rekao je Orban za Radio Košut, dodajući da ne postoji vojno rešenje sukoba i da bi rat mogao da se "zamrzne" uz veliki gubitak života, preneo je Hirado.hu.

- Dakle, svako ko misli da može vojno da pobedi u ovom ratu... mislim da oni koji tako misle - greše. Ovo će rezultirati zamrznutom situacijom u kojoj se ratovi stalno vode, mnogo života se gubi - rekao je on.

Premijer je istakao da Mađarska mora da se zalaže za mir i da u ovom trenutku ne može da utiče na odluke velikih evropskih sila, ali može da "istraži proces" i obezbedi mir u zemlji.

Takođe je naveo da svi koji podržavaju rat moraju da budu spremni na povećanje poreza, jer finansiranje Ukrajine iz drugih izvora nije izvodljivo.

Orban je govorio i o predstojećem sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, naglašavajući važnost ekonomskih sporazuma i američkih investicija, uz poseban fokus na dostupnu energiju za Mađarsku.

- Skoro da pravimo mađarski dan u Vašingtonu. Ekonomski lideri, nekoliko ministara, šefovi važnih državnih agencija... Idemo sa velikom delegacijom, i biće izvršen potpun pregled i sređivanje mađarsko-američkih odnosa - rekao je Orban.

Na pitanje o ekonomskoj politici, premijer je kritikovao levičarske predloge za oprezniji pristup, ističući da su efikasni programi sprovedeni tek nakon 2010. godine.

Naveo je uspešne mere poput fiksnih stambenih kredita i porodičnih davanja, ali je upozorio da rat i sankcije otežavaju ekonomski rast.

- Ne nadam se većem rastu dok traju rat i ekonomske sankcije - rekao je on.

Povodom uvođenja 14. mesečne penzije, Orban je rekao da je cilj zaštititi penzionere i postupno implementirati dodatnu penziju, nakon što je prethodna vlada smanjila vrednost penzija.

