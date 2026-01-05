U DOBROJ SU FORMI: Seltiksi su vezali tri pobede

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Čikago.

Selstiksi su u dobroj formi, u prethodnih osam kola upisali su sedam pobeda i samo jedan poraz.

Trijumf nad Los Anđeles klipersima bio im je treći u nizu, savladali su ih rezultatom 115:146.

Džejlen Braun je imao sjajne brojke, postigao je 50 poena uz 5 asistencija. Iako je Amerikanac igrao neverovatno u decembru, nije uspeo da uzme trofej namenjen igaču meseca.

Verujemo da će Boston i danas slaviti.

