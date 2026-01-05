U DOBROJ SU FORMI: Seltiksi su vezali tri pobede
KOŠARKAŠI Bostona će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Čikago.
Selstiksi su u dobroj formi, u prethodnih osam kola upisali su sedam pobeda i samo jedan poraz.
Trijumf nad Los Anđeles klipersima bio im je treći u nizu, savladali su ih rezultatom 115:146.
Džejlen Braun je imao sjajne brojke, postigao je 50 poena uz 5 asistencija. Iako je Amerikanac igrao neverovatno u decembru, nije uspeo da uzme trofej namenjen igaču meseca.
Verujemo da će Boston i danas slaviti.
NAŠ TIP: H1 -10,5 (kvota 1,88)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
05. 01. 2026. u 12:04
TEŠKO JE BEZ JOKIĆA: Nagetsi su vezali dva poraza
05. 01. 2026. u 08:14
BEČ JE SLAVIO U PRVOM DELU SEZONE: Mega ima samo tri pobede
05. 01. 2026. u 07:57
DERBI VEČERI: Pistonsi dočekuju Njujorčane koji im dišu za vratom
05. 01. 2026. u 08:23
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina.
05. 01. 2026. u 17:05
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
Komentari (0)