U DOBROJ SU FORMI: Seltiksi su vezali tri pobede

Marko Milosavljević

05. 01. 2026. u 12:25

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Čikago.

FOTO: Tanjug/AP/Michael Dwyer

Selstiksi su u dobroj formi, u prethodnih osam kola upisali su sedam pobeda i samo jedan poraz.

Trijumf nad Los Anđeles klipersima bio im je treći u nizu, savladali su ih rezultatom 115:146.

Džejlen Braun je imao sjajne brojke, postigao je 50 poena uz 5 asistencija. Iako je Amerikanac igrao neverovatno u decembru, nije uspeo da uzme trofej namenjen igaču meseca.

Verujemo da će Boston i danas slaviti.

NAŠ TIP: H1 -10,5 (kvota 1,88)

