LIDER ZAPADNE KONFERENCIJE NA LAKOM ZADATKU: Šarlot ne predstavlja pretnju
KOŠARKAŠI Oklahome će i noći između ponedeljka i utorka ugostiti Šarlot.
Tanderi su najdominantnija ekipa u ligi i pravo bi čudo bilo da ih ne vidimo barem u finalu konferencije.
Trenutno su prvoplasirani na Zapadu, u dosadašnjem delu prvenstva ostvarili su 30 pobeda uz 6 poraza.
Niz od četiri trijumfa im je prekinuo finik, u Arizoni su poraženi rezultatom 108:105.
Sa druge strane, Šarlot je ekipa koja pre predstavlja veliku pretnju timovima iz vrha.
