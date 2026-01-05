TIP ostali sportovi

LIDER ZAPADNE KONFERENCIJE NA LAKOM ZADATKU: Šarlot ne predstavlja pretnju

Marko Milosavljević

05. 01. 2026. u 12:34

KOŠARKAŠI Oklahome će i noći između ponedeljka i utorka ugostiti Šarlot.

ЛИДЕР ЗАПАДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ НА ЛАКОМ ЗАДАТКУ: Шарлот не представља претњу

Foto: Profimedia

Tanderi su najdominantnija ekipa u ligi i pravo bi čudo bilo da ih ne vidimo barem u finalu konferencije.

Trenutno su prvoplasirani na Zapadu, u dosadašnjem delu prvenstva ostvarili su 30 pobeda uz 6 poraza.

Niz od četiri trijumfa im je prekinuo finik, u Arizoni su poraženi rezultatom 108:105.

Sa druge strane, Šarlot je ekipa koja pre predstavlja veliku pretnju timovima iz vrha.

NAŠ TIP: Oklahoma - Šarlot H1 -15,5 (kvota 1,90)

